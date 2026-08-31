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Spor

TFF 1'inci Lig'de 5'inci hafta hakemleri açıklandı

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TFF 1'inci Lig'de 5'inci hafta hakemleri açıklandı

TFF 1'inci Lig'in 5'inci haftasında 1 Eylül, 2 Eylül ve 3 Eylül tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol 1'inci Lig'in 5'inci haftasında yapılacak müsabakalarda görev alacak hakemleri açıkladı.

1 Eylül Salı
16.00 Bandırmaspor-Antalyaspor: Burak Olcar
17.00 Eminevim Ümraniyespor-Muğlaspor: Mustafa Hakan Belder
20.00 Boluspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Yücel Büyük
20.00 SMS Grup Sarıyer-Orfa Yapı Pendikspor: Emrullah Baydar

2 Eylül Çarşamba
17.00 Vanspor FK-Batman Petrolspor: İlker Yasin Avcı
20.00 Ekenler Beton Sivasspor-Mardin 1969: Muhammet Ali Metoğlu
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Metro Holding Kayserispor: Ozan Ergün

3 Eylül Perşembe
17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Manisa FK: Süleyman Bahadır
20.00 Bursaspor-İstanbulspor: Ayberk Demirbaş
20.00 Bodrum FK-Turka Esenler Erokspor: Raşit Yorgancılar

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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