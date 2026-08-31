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Fenerbahçe-Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? FB-BJK derbisine geri sayım başladı

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Fenerbahçe-Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? FB-BJK derbisine geri sayım başladı
Fotoğraf Başlığı Fenerbahçe-Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? FB-BJK derbisine geri sayım başladı

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi takviminin netleşmesinin ardından 4. haftada oynanacak karşılaşmanın günü ve saati kesinleşirken gözler derbi biletlerinin satış takvimine çevrildi. Taraftarlar Fenerbahçe-Beşiktaş maçı bilet fiyatları, satış tarihi ve yayın bilgilerini araştırıyor.

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Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nun 4. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği derbinin programı, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması maçlarının takviminin açıklanmasının ardından belli oldu. Karşılaşmayı tribünden takip etmek isteyen futbolseverlerin gündeminde ise biletlerin ne zaman satışa sunulacağı ve satış şartları bulunuyor.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin oynanacağı tarih kesinleşirken henüz karşılaşmanın bilet satış programına ilişkin Fenerbahçe tarafından ayrıntılı bir duyuru yayımlanmadı. Bu nedenle biletlerin genel satışa çıkacağı gün ve saat ile fiyat bilgileri henüz netlik kazanmadı. Bilet satış tarihi ve bilet fiyatlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? FB-BJK derbisine geri sayım başladı
Başlık ResmiFenerbahçe-Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? FB-BJK derbisine geri sayım başladı

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı 5 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki derbi, Fenerbahçe'nin sahası Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmanın tarihini UEFA Şampiyonlar Ligi takviminin belli olmasının ardından kesinleştirdi.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? FB-BJK derbisine geri sayım başladı
Başlık ResmiFenerbahçe-Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? FB-BJK derbisine geri sayım başladı

Süper Lig'in yayın hakları kapsamında karşılaşmanın beIN SPORTS ekranlarından futbolseverlerle buluşması bekleniyor. Derbinin kesin kanal bilgisi ise karşılaşma haftasındaki güncel yayın akışıyla birlikte takip edilebilecek. Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesi, 2026-2027 sezonunun ilk yarısında iki takım arasında oynanacak ilk lig derbisi olacak.

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Editör : İREM ÖZCAN
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