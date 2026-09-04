50 bin kişiyi işten çıkarma kararı alan Volkswagen hisselerinde sert yükseliş!

Dünyanın en büyük Alman otomotiv devi Volkswagen 50 bin kişilik işten çıkarma planını onayladı. Artan maliyetleri göz önüne alarak verdiği bu karanın piyasa tepkisi ise olumlu olarak kaydedildi. Kararın ardından Volkswagen'in Frankfurt’taki erken işlemlerde hisseleri, yüzde 10'a yakın arttı. İşte detaylar...

Küresel otomobil piyasasının öncülerinden biri olan Volkswagen model sayısında önemli bir azalma ve endüstriyel ayak izinin küçültülmesini öngören kapsamlı yeniden yapılandırma planını onayladı. Karar kapsamında 50 bin ilave istihdam azaltımı öngörüldüğünü ve böylece toplam istihdam azaltımının 100 bine ulaşmasının beklendiğini bildirdikten sonra hisselerinde yükseliş kaydedildi. Volkswagen'in hisse senetleri, Frankfurt’taki erken işlemlerde yüzde 9,7’ye varan artış kaydetti. Artış, Mart 2023’ten bu yana görülen en büyük gün içi kazanç oldu. Hisse senetleri, perşembe günkü kapanışa kadar geçen bir yıl içinde beşte birinden fazla değer kaybetmişti.

Volkswagen CEO'su Oliver Blume'un açıklaması bugüne kadarki en net karar olarak gözlemlendi. CEO'nun açıklamalarındaki mesaj; otomobil üreticisini baştan aşağı yenilemek olduğu ifade edildi. Perşembe günü Wolfsburg’da yapılan toplantıda onaylanan önlemler, 2024 sonundan bu yana Volkswagen Grubu markaları genelinde istihdam kesintilerini iki katına çıkarırken, aynı zamanda şirketin 2035 yılına kadar araç yelpazesini yarı yarıya azaltmasının da önünü açıyor. Yeni işten çıkarmalar, geçen yılın sonu itibarıyla Volkswagen'in küresel işgücünün yaklaşık yüzde 8’ini oluşturuyor.

50 bin kişiyi işten çıkarma kararı aldı ama hisseleri arttı! İşte Volkswagenin son durumu

SERMAYE HARCAMASI İÇİN SIKIŞIK BÜTÇE

Volkswagen'in yaptığı kesintiler günden güne artarken, şirketin Çin’deki satış düşüşü, Almanya’daki yüksek maliyetler ve kapasitelerinin altında çalışan fabrikalar gibi faktörler şirketin yeni kararlar ve planlar doğrultusunda çalışmasını sağlıyor. Şirketin bir diğer açıklaması ise Volkswagen'in, sermaye harcaması ile araştırma planları için sıkışık bütçe hazırlığı yaptığı. Volkswagen 2027 ile 2031 yılları arasında 135 milyar euro (157 milyar dolar) tutarında sermaye harcaması ile araştırma ve geliştirme harcaması planlıyor. Ancak harcama planı geçen yıl kararlaştırılan yatırım turuna kıyasla yaklaşık yüzde 16 daha az olarak ifade ediliyor.

50 bin kişiyi işten çıkarma kararı aldı ama hisseleri arttı! İşte Volkswagenin son durumu

HİSSELERDEKİ SON DURUM

Volkswagen hisselerindeki son durum ise TSİ 10.00'da 80,95 eurodan fiyatlanarak, olumlu bir grafik izliyor. Küresel dengelerin değiştiği bugünlerde Volkswagen gibi otomotiv devinin şirket içinde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olurken, yatırımcıların şirket için nasıl bir tepki vereceği ise takip ediliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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