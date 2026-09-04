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Ekonomi

Bitcoin 80 bin dolarlık kritik eşiği aştı! Gözler Fed'in faiz kararında

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Bitcoin 80 bin dolarlık kritik eşiği aştı! Gözler Fed'in faiz kararında
Fotoğraf Başlığı Bitcoin 80 bin dolarlık kritik eşiği aştı! Gözler Fedin faiz kararında

Bitcoin 80 bin doları aştı. ABD tahvillerindeki düşüşle yükselişe geçen kripto para birimi, perşembe günü yüzde 5,5 değer kazanarak 81 bin 569 dolara kadar çıktı. İşte detaylar...

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Bitcoin, kritik eşiği aştı. 80 bin dolarlık kritik eşiği aşan dijital para birimi, perşembe günü yüzde 5,5 yükselerek 81 bin 569 dolara kadar çıktı. Peki Bitcoin'in yükselişinin arkasında ne var? İşte detaylar...

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ABD TAHVİLLERİNDE Kİ DÜŞÜŞ BİTCOİN'İ YÜKSELTTİ

Dünyanın en büyük kripto para birimlerinden olan Bitcoin 28 Ağustos’tan bu yana ilk kez 80 bin dolar seviyesini aştı. Bitcoin’deki yükseliş kripto piyasasının genelinde de etkisini gösterirken, Bitcoin'in bu eşiği aşmasındaki sebep olarak, ABD Hazine tahvili faizlerinde yaşanan geri çekilme kaydedildi. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi, salı günü Kasım 2023’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından yönünü aşağı çevirdi. Perşembe günü 10 yıllık tahvil faizi 2,2 baz puan düşerek yüzde 4,772’ye, 2 yıllık tahvil faizi ise 4,6 baz puan gerileyerek yüzde 4,340’a indi. Tahvil getirilerindeki düşüş, yatırımcıların daha yüksek risk içeren varlıklara yönelme iştahını artırırken bu durum Bitcoin başta olmak üzere diğer kripto paralara da destek verdi.

Bitcoin 80 bin dolarlık kritik eşiği aştı! Gözler Fedin faiz kararında
Başlık ResmiBitcoin 80 bin dolarlık kritik eşiği aştı! Gözler Fedin faiz kararında

Piyasalar Fed'in faiz kararını beklerken ,Waller'ın açıklamaları da kripto piyasasını etkiledi. Waller açıklamasında; enflasyonun Fed’in yüzde 2’lik hedefinin üzerinde seyretmeye devam ettiğini ancak son verilerin dezenflasyon sürecine ilişkin olumlu sinyaller vermeye başladığını söyledi. Piyasalar tarafından güven verici mesajlar açıklayan Waller, ayrıca politika faizi hakkında da konuştu. Önümüzdeki iki hafta içinde açıklanacak verilerin bu eğilimi desteklemesi halinde politika faizinin mevcut seviyesinde tutulmasından yana olabileceğini belirten Waller'ın açıklamaları,Bitcoin'in yanı sıra altcoinlerde de bir yükseliş yaşattı.

Bitcoin’deki yükseliş diğer büyük kripto paralara da yayıldı.Ethereum yüzde 5 yükselerek 2 bin 509 dolara çıkarken XRP yüzde 9,2 değer kazandı.BNB yüzde 5,6, Solana yüzde 5,7, Dogecoin yüzde 8,9 ve $TRUMP yüzde 9,1 yükseldi. Günün en dikkat çeken performanslarından biri ise Cardano’dan geldi. Cardano yüzde 12,7 yükselerek altcoinler arasında öne çıktı.

Bitcoin 80 bin dolarlık kritik eşiği aştı! Gözler Fedin faiz kararında
Başlık ResmiBitcoin 80 bin dolarlık kritik eşiği aştı! Gözler Fedin faiz kararında

Bitcoin bu yıl çoğu zaman ABD borsaları gerisinde kalmış olsa da, son üç haftadaki yükselişi performans açığını daraltmaya yardımcı oldu. Bazı kripto uzmanları bunun bir boğa piyasası olduğunu söylemek için çok erken olduğunu düşünüyor. Nansen'in Kıdemli Araştırma Analisti Nicolai Sondergaard, dün gönderdiği yorumda "Bitcoin'in önemli bir yerel dip oluşturmuş olabileceği benim temel senaryom, ancak döngü dönüşü hala onaylanmamıştır" dedi.

BİTCOİN'İN SON DURUMU

Bitcoin TSİ 09.00'da 80.933 dolardan fiyatlanmakta. Fed'in faz kararları ve mesajları tüm piyasaların odağındayken, Bitcoin piyasasının gelecek dönemde nasıl şekilleneceği ise yatırımcılar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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