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Net Global halka arz ne zaman? SPK halka arzı onayladı

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Net Global halka arz ne zaman? SPK halka arzı onayladı
Fotoğraf Başlığı Net Global halka arz ne zaman? SPK halka arzı onayladı

Net Global halka arz süreci, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay kararının ardından yatırımcıların gündemine girdi. Net Global Endüstriyel Yatırımlar'ın halka arz fiyatı ve yatırımcılara sunulacak pay miktarı belli olurken gözler talep toplama tarihlerine çevrildi. Peki, Net Global halka arz ne zaman?

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Net Global Endüstriyel Yatırımlar'ın halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı. Şirketin halka arzında sermaye artırımı ve ortak satışı birlikte gerçekleştirilecek. Yatırımcılar ise halka arz tarihlerini ve detayları araştırıyor.

NET GLOBAL HALKA ARZ NE ZAMAN?

Net Global Endüstriyel Yatırımlar'ın halka arzına SPK tarafından onay verildi. Net Global halka arz talep toplama tarihleri ise henüz açıklanmadı. SPK onayının ardından yatırımcıların odağı satış takvimine çevrildi. Talep toplama günleri ve halka arza ilişkin diğer uygulama detaylarının önümüzdeki süreçte kesinleşmesi bekleniyor.

Net Global halka arz ne zaman? SPK halka arzı onayladı
Başlık ResmiNet Global halka arz ne zaman? SPK halka arzı onayladı

NET GLOBAL HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Net Global halka arz fiyatı 25,52 TL olarak belirlendi. Halka arz kapsamında şirketin mevcut 250 milyon TL'lik sermayesi, 62 milyon 500 bin TL artırılarak 312 milyon 500 bin TL'ye çıkarılacak.

NET GLOBAL HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Net Global'in Katılım Endeksi kriterlerine uygunluğu da halka arz öncesinde araştırılan konular arasında. Net Global Endüstriyel Yatırımlar halka arzının Katılım Endeksi'ne uygun olup olmadığı henüz netleşmedi. Şirketin bu kapsamdaki durumu, halka arz sürecinde yayımlanacak Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu ve ilgili belgelerde yer alan bilgiler doğrultusunda belli olacak.

Katılım Endeksi, şirketlerin faaliyet alanlarının yanı sıra faizli borçlar, faiz getirili varlıklar ve belirlenen diğer finansal kriterler dikkate alınarak değerlendiriliyor. Bu nedenle SPK'nın halka arza onay vermesi tek başına şirketin Katılım Endeksi'ne uygun olduğu anlamına gelmiyor. Net Global için ilgili değerlendirme yayımlandığında şirketin katılım esaslarına uygunluk durumu belli olacak.

Net Global halka arz ne zaman? SPK halka arzı onayladı
Başlık ResmiNet Global halka arz ne zaman? SPK halka arzı onayladı

NET GLOBAL HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR?

Pay başına 25,52 TL fiyat ve 87 milyon 500 bin adet pay üzerinden hesaplandığında Net Global halka arzının büyüklüğü 2 milyar 233 milyon TL olması bekleniyor. Halka arzın 62,5 milyon lotluk kısmı sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilecek.

Diğer 25 milyon lot ise ortak satışı kapsamında yatırımcılara sunulacak. Mevcut ortaklardan Sami AYDIN’ın sahip olduğu 12.500.000 TL nominal değerli, Haydar AYDIN’ın sahip olduğu 8.335.000 TL nominal değerli ve Ünal AYDIN’ın sahip olduğu 4.165.000 TL nominal değerli B grubu paylar halka arza konu edilecektir.

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Editör : İREM ÖZCAN
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