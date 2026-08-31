Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arz süreci tamamlandı. 24, 25 ve 26 Ağustos 2026 tarihlerinde yatırımcılardan talep toplayan Bakırcı GYO'nun halka arz sonuçları belli oldu. Şirketin halka arzına toplam 502 bin 108 yatırımcı katılırken, halka arz büyüklüğü yaklaşık 2 milyar 159 milyon TL olarak gerçekleşti. BKRGY (Bakırcı GYO) ne zaman işlem görecek merak edilirken talep miktarının planlanan tahsisatın 1,77 katına ulaşması dikkat çekti.

Halka arzın ardından gözler bu kez BKRGY paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacağı tarihe çevrildi. BKRGY işlem koduyla borsada yer alacak hisselerin baz fiyatı ise 12,93 TL olarak belirlendi. Peki, BKRGY (Bakırcı GYO) ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

BKRGY NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Bakırcı GYO hisselerinin Borsa İstanbul'daki işlem tarihi belli oldu. Şirketin halka arz edilen payları 2 Eylül 2026 tarihinde işlem görmeye başlayacak.

BKRGY (Bakırcı GYO) ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? Halka arz sonuçları açıklandı!

BAKIRCI GYO (BKRGY) HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

Bakırcı GYO halka arzında 167 milyon TL nominal değerli pay halka arz edildi. Halka arz sonuçlarında toplam 502 bin 108 yatırımcının sürece katıldığı açıklandı.

BKRGY (Bakırcı GYO) ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? Halka arz sonuçları açıklandı!

Bakırcı GYO'nun halka arzı yaklaşık 2 milyar 159 milyon TL büyüklüğe ulaştı. Halka arz sırasında oluşan talep ise planlanan tahsisatın 1,77 katı seviyesinde gerçekleşti. Halka arzda şirketin halka açıklık oranı da yüzde 25 olarak açıklandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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