Kardeşinin düğününe katılmadı! Eleştiriler Burak Özçivit'i çileden çıkardı, bu sözlerle sessizliğini bozdu

Burak Özçivit’in kız kardeşi Burçun Özçivit’in düğününde ünlü oyuncunun ve eşi Fahriye Evcen’in yer almaması sosyal medyada gündem oldu. Yoğun iş programı nedeniyle törene katılamadığı belirtilen Özçivit, kendisine yöneltilen eleştirilere sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sert çıkıştı.

Ünlü oyuncu Burak Özçivit’in kız kardeşi Burçun Özçivit, Samsun’un Bafra ilçesinde düzenlenen törenle Hasan Sağdıç ile dünyaevine girdi. Özçivit ailesinin yakınları ve dostlarının katıldığı düğünde, Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen’in bulunmaması dikkat çekti.

YOĞUN SET PROGRAMI YÜZÜNDEN KATILAMADI

Ünlü çiftin düğünde neden yer almadığı kısa sürede merak konusu olurken, Özçivit’in yoğun çalışma programı nedeniyle törene katılamadığı öğrenildi. Baba Bülent Özçivit ve gelin Burçun Özçivit, oyuncunun yoğun set takvimi nedeniyle düğüne gelemediğini ancak görüntülü arama yoluyla kardeşini tebrik ettiğini ifade etti.

Kardeşinin düğününe katılmadı! Eleştiriler, Burak Özçiviti çileden çıkardı, bu sözlerle sessizliğini bozdu

Buna rağmen Özçivit çifti sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Eleştirilerin artmasının ardından sessizliğini bozan Burak Özçivit, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tepkisini dile getirdi.

Kardeşinin düğününe katılmadı! Eleştiriler, Burak Özçiviti çileden çıkardı, bu sözlerle sessizliğini bozdu

Sosyal medyada yapılan yorumlara sert tepki gösteren Özçivit, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, neden bu kadar kötü oldunuz? Biz bütün aile mutluyken neden yeni evlenen bir çifti bu kadar mutsuz ediyorsunuz? Onlar bizim ailemiz, canımız. Kime, neden bu kadar saldırıyorsunuz? Uydurduğunuz hikâyeleri ve saçma yorumlarınızı gidin kendi hayatınıza yapın. Bizi ve bütün ailemizi rahat bırakın."

Kardeşinin düğününe katılmadı! Eleştiriler, Burak Özçiviti çileden çıkardı, bu sözlerle sessizliğini bozdu

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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