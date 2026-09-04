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Mersin Limanı'nda kimyasal sızıntı iddiası

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Mersin Limanı'nda içerisinde kimyasal madde olan bir konteynerden sızıntı yaşandığı iddia edildi. Sızıntı nedeniyle limanda çalışmalar durdurulurken bazı çalışanların hastaneye sevk edildiği öne sürüldü.

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Mersin Limanı'nda içinde kimyasal madde olan bir konteynerin delinmesi sonucu sızıntı olduğu öne sürülürken, bölgeye gönderilen ambulanslarla çok sayıda personelin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Limanı'nda bir konteynerin delinmesi neticesinde gaz sızıntısı yaşandı. Öne sürülene göre, yaşanan sızıntı sebebiyle limandaki operasyonlar geçici olarak durduruldu, personeller önlem için liman sahasının dışına çıkarıldı. Gazdan etkilendiği iddia edilen çok sayıda personel için bölgeye ambulanslar gönderildi. Olayın sonrasında bölgeye çok sayıda ilgili kurum ekiplerinin de gönderildiği belirtildi. Sağlık ekiplerinin bazı kişileri çevredeki hastanelere sevk ettiği kaydedildi.

Mersin Limanında kimyasal sızıntı iddiası
Başlık ResmiMersin Limanında kimyasal sızıntı iddiası

Öte yandan olayla alakalı henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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