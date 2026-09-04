Tırın önüne böyle direksiyon kırdı! Kontrolsüz yola çıkan sürücüyü tır şoförünün dikkati kurtardı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, çevre yoluna kontrolsüz bir şekilde giriş yaparak seyir halindeki bir tırın önüne aniden direksiyon kıran otomobil sürücüsü az kalsın faciaya neden oluyordu. Tır şoförünün dikkati ve soğukkanlılıkla yaptığı ani manevra sayesinde büyük bir felaketin kıl payı atlatıldığı o korkutucu anlar, trafikteki başka bir aracın yol kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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