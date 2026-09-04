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Spor

Trabzonspor'a 54 ülkeden 209 yabancı: İkinci Gine-Bissaulu Franculino Dju

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Yeni sezon öncesinde kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Trabzonspor, son olarak Midtjylland'dan Franculino Dju'yu renklerine bağladı. 22 yaşındaki santrfor, bordo-mavili takımın 209'uncu yabancı futbolcusu oldu.

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Gine-Bissaulu oyuncu Franculino Dju'nun transferiyle birlikte Trabzonspor'un 59 yıllık tarihinde Futbol A Takımı'nda forma giyen yabancı futbolcu sayısı 209'a yükseldi.

Franculino Dj (Fotoğraf: Trabzonspor Resmi
Başlık ResmiFranculino Dj (Fotoğraf: Trabzonspor Resmi

İLK YABANCI TRANSFER 1970-1971 SEZONUNDA

Trabzonspor, tarihindeki ilk yabancı transferini 1970-1971 sezonunda Rumen futbolcu Reculen Koska'yı kadrosuna katarak gerçekleştirdi. Bordo-mavili ekibin Süper Lig dönemindeki ilk yabancı oyuncusu ise 1985-1986 sezonunda transfer edilen Alman Jürgen Groh oldu.

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EN ÇOK BREZİLYALI FUTBOLCU FORMA GİYDİ

Trabzonspor, bugüne kadar 54 farklı ülkeden futbolcu transfer etti. Bordo-mavili takımda en fazla yabancı oyuncu ise Brezilyalı futbolcular oldu. Karadeniz ekibi, Brezilya'dan 19 oyuncuyla sözleşme imzalarken; Belçika'dan 10, Ukrayna, Slovakya, Polonya ve Nijerya'dan ise 8'er futbolcu transfer etti.

Trabzonspor'un yeni transferi Franculino Dju, bordo-mavili kulübün ikinci Gine-Bissaulu oyuncusu oldu. Bordo-mavili takımda daha önce Gine-Bissaulu Edgar Ie forma giymişti.

ERTUĞRUL DOĞAN YÖNETİMİNDE 39'UNCU YABANCI

Mart 2023'te başkanlık görevine gelen Ertuğrul Doğan yönetiminde yabancı oyuncu transferlerine hız veren Trabzonspor, Dju ile birlikte bu dönemdeki 39'uncu yabancı transferini gerçekleştirdi.

Doğan döneminde Kourbelis, Fernandez, Orsic, Benkovic, Teklic, Fountas, Batista Mendy, Pepe, Paul Onuachu, Bakic, Meunier, Anthony Nwakaeme, Draguş, Lundstram, Barisic, Batagov, Cham, Malheiro, Savic, Simon Banza, Sikan, Zubkov, Folcarelli, Wagner Pina, Felipe Augusto, Olaigbe, Oulai, Bouchouari, Ernest Muçi, Andre Onana, Nwaiwu, Lovik, Sidny Lopes Cabral, Ruslan Malinovskyi, Noah Saviola, Rene Mitongo, Mohamed Salah, Fabinho ve Franculino Dju bordo-mavili formayı giyen yabancı futbolcular arasında yer aldı.

Ertuğrul Doğan
Başlık ResmiErtuğrul Doğan

REKOR AHMET AĞAOĞLU'NDA

Trabzonspor'da başkanlık dönemlerinde kadroya katılan yabancı oyuncu sayısında rekor Ahmet Ağaoğlu döneminde gerçekleşti. Ağaoğlu'nun görev yaptığı yaklaşık 5 yıllık süreçte bordo-mavili takım 44 yabancı oyuncuyu kadrosuna kattı. 2018 yılında Trabzonspor Başkanlığı görevine gelen Ağaoğlu, 3 Mart 2023 tarihinde görevinden ayrıldı. Ağaoğlu döneminde bordo-mavili takım, farklı ülkelerden çok sayıda yabancı futbolcuyu kadrosuna dahil etti.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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