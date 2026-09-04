Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okullarda görev yapan kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin yakından takip ettiği 2026 yılı norm kadro fazlası atama ve yer değiştirme takvimi belli oldu. Norm kadro fazlası öğretmenlerin belirlenmesinde hizmet puanı ve hizmet süresi kullanılacak. Peki, norm fazlası öğretmen atamaları ne zaman?

İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmen tayin süreci merak ediliyor. 4 Eylül 2026 - 7 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek başvuruların tamamlanmasının ardından valilikler ve il milli eğitim müdürlükleri bünyesinde gerçekleştirilecek atama sonuçları ilan edilecek; boş kalan kadrolara ise mevzuat gereği re'sen atama işlemleri uygulanabilecek.

Norm fazlası öğretmen atamaları ne zaman? MEB norm fazlası atama takvimi

NORM FAZLASI ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin tespiti ve puan hesaplama işlemleri tamamlandıktan sonra tercih başvuruları 4 Eylül - 7 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. Öğretmenler, başvurularını son gün olan 7 Eylül saat 16.00’ya kadar elektronik ortamda MEBBİS üzerinden yapabilecek. Norm fazlası atama başvuru sonuçları ise 8 Eylül tarihinde ilan edilecek.

ATAMALAR NASIL OLACAK?

İhtiyaç veya norm kadro fazlası durumunda bulunan öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri, kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler için ayrı ayrı yapılacaktır. İlk aşamada, ihtiyaç veya norm kadro fazlası durumunda bulunan kadrolu öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilecektir.

İkinci aşamada, ihtiyaç veya norm kadro fazlası durumunda bulunan sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilecektir. Öğretmenler, yer değiştirme başvurularını takvimde belirtilen tarihler arasında elektronik ortamda yapacaktır.

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