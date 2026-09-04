İstanbul Sultanbeyli'de DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen B.Ç. ile polis ekipleri arasında yaşanan çatışma anı kameraya yansıdı. Olayda etkisiz hale getirilen teröristle irtibatlı olduğu değerlendirilen bir kişi daha gözaltına alındı.

Sultanbeyli otogarında saat 22.00 sıralarında DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu ve Türkiye'de terör saldırısı planladığı değerlendirilen B.Ç.'nin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda şüpheli ile polis ekipleri arasında çatışma yaşandı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Şüphelinin görevli polis ekiplerine ateş açması üzerine ekipler karşılık verirken, B.Ç. etkisiz hale getirildi. Yaşanan çatışma anı ise kameraya yansıdı.

İstanbul'da DEAŞ'lı teröristin polisle çatışma anı kamerada

Operasyon kapsamında B.Ç.'nin ikametinde muhtemel patlayıcı yapımında kullanıldığı değerlendirilen maddeler tespit edildi. Söz konusu maddelerle ilgili Bomba İmha İnceleme görevlilerince gerekli numuneler alınarak inceleme başlatıldı.

BAĞLANTILI OLDUĞU KİŞİ DE YAKALANDI

Öte yandan, B.Ç. ile bağlantılı ve irtibatlı olduğu değerlendirilen G.Ç. (48), Tuzla ilçesindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. G.Ç.'nin ikametinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 200 adet 9x19 milimetre fişek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

G.Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul'da DEAŞ'lı teröristin polisle çatışma anı kamerada

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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