Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

İstanbul'da DEAŞ'lı teröristin polisle çatışma anı kamerada

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

İstanbul Sultanbeyli'de DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen B.Ç. ile polis ekipleri arasında yaşanan çatışma anı kameraya yansıdı. Olayda etkisiz hale getirilen teröristle irtibatlı olduğu değerlendirilen bir kişi daha gözaltına alındı.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Sultanbeyli otogarında saat 22.00 sıralarında DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu ve Türkiye'de terör saldırısı planladığı değerlendirilen B.Ç.'nin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda şüpheli ile polis ekipleri arasında çatışma yaşandı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Şüphelinin görevli polis ekiplerine ateş açması üzerine ekipler karşılık verirken, B.Ç. etkisiz hale getirildi. Yaşanan çatışma anı ise kameraya yansıdı.

İstanbul'da DEAŞ'lı teröristin polisle çatışma anı kamerada
Başlık Resmiİstanbul'da DEAŞ'lı teröristin polisle çatışma anı kamerada

Operasyon kapsamında B.Ç.'nin ikametinde muhtemel patlayıcı yapımında kullanıldığı değerlendirilen maddeler tespit edildi. Söz konusu maddelerle ilgili Bomba İmha İnceleme görevlilerince gerekli numuneler alınarak inceleme başlatıldı.

ÖNERİLEN HABERLER
31 avukata “yasa dışı panel” operasyonu: 39 hukuk bürosunda arama
GÜNDEM

31 avukata “yasa dışı panel” operasyonu: 39 hukuk bürosunda arama

BAĞLANTILI OLDUĞU KİŞİ DE YAKALANDI

Öte yandan, B.Ç. ile bağlantılı ve irtibatlı olduğu değerlendirilen G.Ç. (48), Tuzla ilçesindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. G.Ç.'nin ikametinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 200 adet 9x19 milimetre fişek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
G.Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul'da DEAŞ'lı teröristin polisle çatışma anı kamerada
Başlık Resmiİstanbul'da DEAŞ'lı teröristin polisle çatışma anı kamerada
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
“SİLAHLAR ÇALINDI” SAVUNMASI!
“SİLAHLAR ÇALINDI” SAVUNMASI!
Saldırganın babası oğlundan şikayetçi oldu
FAİZ İNDİRİMİ İÇİN TARİH VERDİ!
FAİZ İNDİRİMİ İÇİN TARİH VERDİ!
Dev bankadan dikkat çeken Türkiye raporu
DEM PARTİ SÜRECİ SABOTE EDİYOR!
DEM PARTİ SÜRECİ SABOTE EDİYOR!
Kandil ve Öcalan aynı noktada, onlar başka yerde
CAN KAYBI 12’YE YÜKSELDİ!
CAN KAYBI 12’YE YÜKSELDİ!
Son anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı
'SANTRFOR BİLE OYNAR'
'SANTRFOR BİLE OYNAR'
Beşiktaş’ın yeni transferini öve öve bitiremediler
'BİM' SORUŞTURMASINDA KARAR!
'BİM' SORUŞTURMASINDA KARAR!
İşte market zincirinin ödeyeceği ceza
İSRAİL'İ KORKUTAN HAMLE!
İSRAİL'İ KORKUTAN HAMLE!
Mekke Savunma İttifakı'na yeni ülke
ÖLÜM YOLCULUĞUNU KAYDETMİŞ
ÖLÜM YOLCULUĞUNU KAYDETMİŞ
KKTC'deki feribot faciasında kahreden detay!
ATİNA'NIN TÜRKİYE HESABI DEĞİŞTİ
ATİNA'NIN TÜRKİYE HESABI DEĞİŞTİ
AB planının perde arkasından Ankara çıktı
ÜÇ ÇOCUK BABASI ÖLÜ BULUNDU
ÜÇ ÇOCUK BABASI ÖLÜ BULUNDU
Müge Anlı: Yine bir muammanın içine düştük
ANAYASA MADDESİYLE ANLATTI
ANAYASA MADDESİYLE ANLATTI
'Davutoğlu seçilmiş son Başbakan' ifadesine tepki
KRİZ BÖYLE ÇÖZÜLECEK!
KRİZ BÖYLE ÇÖZÜLECEK!
Okan Buruk'tan Sane kararı
TAVUKLAR ZAM YUMURTLUYOR!
TAVUKLAR ZAM YUMURTLUYOR!
Okullar açılmadan önce fiyat artışı dikkat çekti
ENKAZIN ALTINDA 9 GÜN!
ENKAZIN ALTINDA 9 GÜN!
Gelen sesler gözyaşlarına boğdu! 2 işçi hayata tutundu
TEKKE SONRASI SÜRPRİZ HOCA!
TEKKE SONRASI SÜRPRİZ HOCA!
Başkan 'Yabancı olacak' demişti
BİZZAT KAPIDA KARŞILADI
BİZZAT KAPIDA KARŞILADI
AK Parti ile anılan Cemil Tugay'dan dikkat çeken hamle
EV SANİYELER İÇİNDE ÇÖKTÜ
EV SANİYELER İÇİNDE ÇÖKTÜ
Üçüncü kez tayfun vurdu, ülke sele teslim!
YARGITAY'DAN EMSAL KARAR
YARGITAY'DAN EMSAL KARAR
Aile sırrını anlatmanın bedeli ağır oldu!
SOYKIRIMIN BAŞ SORUMLUSUYDU!
SOYKIRIMIN BAŞ SORUMLUSUYDU!
‘Bosna Kasabı’na devlet töreni düzenlendi
YAĞMA SKANDALINDA ŞOK DETAY
YAĞMA SKANDALINDA ŞOK DETAY
Araç motorlarının içine şeker dökmüşler!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
31 avukata “yasa dışı panel” operasyonu: 39 hukuk bürosunda arama
31 avukata “yasa dışı panel” operasyonu: 39 hukuk bürosunda arama
Kaydet
Duyan soluğu bu köyde aldı! Telefon fiyatına evler yok sattı
Duyan soluğu bu köyde aldı! Telefon fiyatına evler yok sattı
Kaydet
PFDK kararları açıklandı: Süper Lig'den 6 kulüpe ceza
PFDK'den 6 Süper Lig kulübüne ceza
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.