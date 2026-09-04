Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların kişisel verilerinin yasa dışı “panel” sistemleri üzerinden ele geçirilerek bazı hukuk bürolarına satıldığı soruşturmada 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. İstanbul’daki 39 farklı avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemleri başlatılırken, soruşturmanın ilk aşamasında sistemi kurduğu, işlettiği ve gelir akışında yer aldığı belirlenen 10 şüpheli hakkında dava açıldığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma genişletildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in duyurduğu soruşturmada, vatandaşlara ait kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla ele geçirilerek kamuoyunda “panel” olarak bilinen sorgulama sistemlerine aktarıldığı tespit edildi.

31 avukata “yasa dışı panel” operasyonu: 39 hukuk bürosunda arama

HUKUK BÜROLARINA ABONELİKLE SATILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, söz konusu yasa dışı sistemlerin bazı hukuk bürolarına ücret karşılığında satıldığı ve abonelik yöntemiyle kullandırıldığı belirlendi.

Bazı hukuk bürolarının ise herhangi bir hukuki ilişkisi bulunmayan vatandaşların kişisel bilgilerine bu sistemlerden eriştiği tespit edildi.

Bakan Gürlek’in açıklamasına göre vatandaşların daha sonra “Borcunuz yasal takibe düştü”, “Uzlaşma sürecini kaçırdınız” ve “Hakkınızda haciz işlemi başlatıldı” gibi gerçeğe aykırı ifadeler kullanılarak mağdur edildiği belirlendi.

İLK AŞAMADA 10 ŞÜPHELİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

Soruşturmanın ilk aşamasında yasa dışı panel sistemini kurduğu, işlettiği ve sistemden sağlanan gelir akışında rol aldığı tespit edilen şüpheliler hakkında adli işlemler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 10 şüpheli hakkında kamu davası açıldı.

Elde edilen yeni dijital ve diğer deliller üzerine soruşturma hukuk bürolarına doğru genişletildi.

31 avukata “yasa dışı panel” operasyonu: 39 hukuk bürosunda arama

31 AVUKAT HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Yürütülen çalışmalar sonucunda yasa dışı panel sistemlerini kullandıklarına ilişkin somut delil elde edildiği belirtilen 31 avukat hakkında 4 Eylül’de gözaltı kararı verildi.

Operasyon kapsamında İstanbul’da 39 farklı avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemleri başlatıldı. Şüphelilerin bilgisayar, telefon ve diğer dijital materyallerinin incelenmesi bekleniyor.

Bu aşamada 31 avukatın tamamının gözaltına alındığı değil, haklarında gözaltı kararı verildiği açıklandı.

“PANEL” SİSTEMLERİNDE HANGİ VERİLER BULUNUYOR?

“Panel” adı verilen yasa dışı sistemler daha önce de farklı soruşturmalara konu olmuştu.

İstanbul’da 2025’te yürütülen ayrı bir panel soruşturmasında hazırlanan adli bilişim raporunda, ele geçirilen sistemlerde isim, yaş, telefon bilgisi, ceza ve ilaç kayıtlarının da aralarında bulunduğu 50’den fazla veri başlığının yer aldığı belirlenmişti.

Raporda özel fotoğraflardan tahlil ve röntgen sonuçlarına kadar çok hassas kişisel verilerin dahi belirli fiyatlar karşılığında satışa sunulduğu ortaya çıkmıştı. O soruşturmanın bugünkü avukat operasyonuyla aynı dosya olduğu yönünde açıklanmış bir bilgi bulunmuyor; ancak “panel” sistemlerinin ulaştığı veri kapsamını göstermesi bakımından dikkat çekiyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek

GÜRLEK: HUKUKU İSTİSMAR EDEREK HUKUKSUZLUK YAPANLARIN YANINA KÂR KALMAYACAK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların mahremiyetinin korunmasına vurgu yaparak kişisel verilerin yasa dışı yollarla ele geçirilmesinin ve ticari bir metaya dönüştürülmesinin kabul edilemeyeceğini belirtti.

Gürlek, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederek, “Hukuku istismar ederek hukuksuzluk yapan hiç kimsenin yanına kâr kalmayacaktır” mesajını verdi.

Gözaltı kararı verilen avukatların emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından haklarında uygulanacak adli tedbirlerin netleşmesi bekleniyor. Soruşturmanın, yasa dışı sistemlerin hangi kaynaklardan veri elde ettiği, bu verilerin kimlere satıldığı ve elde edilen gelirlerin boyutu yönünden genişletilerek sürdürüldüğü belirtiliyor.

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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