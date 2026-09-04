Duyan soluğu bu köyde aldı! Telefon fiyatına evler yok sattı

Ukrayna’da savaş nedeniyle sınır bölgelerinden ayrılan ailelerin yerleştiği Çernihiv bölgesindeki Khrypivka köyünde konutlara talep hızla arttı. Birkaç yıl önce yaklaşık 2 bin dolara (yaklaşık 96 bin TL) satılan evlerin fiyatı 7 bin dolara (339 bin TL) kadar yükselirken, köyde satılık ev kalmadı.

Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu zorunlu göç, Ukrayna’nın kırsal bölgelerindeki konut piyasasını da değiştirdi. Çernihiv’in sınır hattında bulunan yerleşimlerden ayrılan aileler, daha güvenli gördükleri Khrypivka köyüne taşınmaya başladı. Son üç yılda köyde 30’dan fazla müstakil ev satıldı. Artan talep nedeniyle konut fiyatları da kısa sürede iki katından fazla yükseldi.

KÖYDE BOŞ EV KALMADI

Khrypivka Köyü Muhtarı Oleksandr Tkachenko, köyde artık satılık boş ev bulunmadığını belirtti. Son evin 5 bin dolara (yaklaşık 242 bin TL) satışa çıkarıldığını ve kısa sürede alıcı bulduğunu söyledi.

EV FİYATLARI İKİ KATINA ÇIKTI

Daha önce yaklaşık 2 bin dolara (yaklaşık 96 bin TL) satılan evlerin fiyatı bugün özelliklerine göre 4 bin ila 7 bin dolar (yaklaşık 193 bin TL- 339 bin TL) arasında değişiyor. Doğalgaz ve merkezi su tesisatı bulunan bakımlı evler 5-7 bin dolara alıcı bulurken, su tesisatı bulunmayan evlerin fiyatı 4 bin dolardan başlıyor.

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BELEDİYE AİLELERE EV ALMAYA BAŞLADI

Yerel yönetim de savaştan kaçan, yerinden edilmiş ailelere konut sağlamak için çalışma yürütüyor. Devletin 500 bin grivnalık tazminat programının bölgede yeniden çatışma yaşanma riski nedeniyle yeterli olmadığını belirten yetkililer, kendi sosyal konut sistemlerini geliştirdi. Belediye bugüne kadar yerinden edilen aileler için 20 ev satın aldı.

10 YILLIK KİRA SÖZLEŞMESİ İMZALANIYOR

Sistem kapsamında satın alınan evler belediyenin mülkiyetinde tutuluyor. Aileler evlerde 10 yıllık kira sözleşmesiyle yaşarken, daha sonra gerekli işlemlerin tamamlanmasıyla konutların özel mülkiyete geçirilmesi planlanıyor.

Savaşın etkisiyle nüfusu artan Khrypivka’da artık konut bulmak zorlaşırken, yardım kuruluşları da yerinden edilen ailelerin evlerini yaşanabilir hale getirmek için destek veriyor. Pencere ve kapıların yenilenmesi, çatı onarımı, yalıtım ve su tesisatı gibi çalışmalar yapılıyor.

Bölgedeki konut ihtiyacının önemli bölümünü savaş nedeniyle yerinden edilen aileler oluşturuyor. Kharkiv, Sumy ve Kherson kentlerinin yanı sıra Çernihiv’in sınır köylerinden gelen, yerinden edilmiş 67 kişi iki köyde kayıtlı bulunuyor. Öte yandan yerel halk, köyde 72 çocuğun bulunduğunu ve dört kadının hamile olduğunu belirtiyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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