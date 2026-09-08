Atina'nın "Aşil Kalkanı" hesabı ters tepti! Dendias'ın Türkiye'ye karşı söylediği sözler başına dert oldu

Türkiye'ye karşı yeni hava savunma hattı kurmak için İsrail'e milyarlarca avro ödeyen Atina'nın hesabı kaynak kodu krizine takıldı. İsrail'den gelen açıklama, Savunma Bakanı Dendias'ın "Kaynak kodu yoksa rehin olursunuz" sözlerini yeniden gündeme taşırken, Yunanistan'da hükümetten 3,035 milyarlık "Aşil Kalkanı" için açıklama istendi.

Atina'nın Türkiye karşısında hava savunmasında üstünlük sağlama hesabıyla milyarlarca euro yatırdığı "Aşil Kalkanı", daha devreye girmeden Yunanistan'da krize dönüştü.

KAYNAK SORUNU

Yunan Savunma Bakanı Dendias'ın temmuz ayında "Kaynak koduna sahip değilseniz sistemi yöneten değil, rehin olan tarafsınız" sözlerinin ardından İsrailli yetkili Patel'in kaynak kodunun lisans anlaşmasında bulunmadığını açıklaması Atina'yı karıştırdı.

Muhalefet de hükümetten "Kaynak kodu kimin?" sorusuna cevap istedi.

"Aşil Kalkanı" adı verilen 3,035 milyar euroluk paket; Spyder, Barak MX ve David's Sling sistemlerinin yanı sıra radarlar, komuta-kontrol altyapısı, eğitim ve lojistik desteği kapsıyor.

Kathimerini, anlaşmanın Doğu Akdeniz'de Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail arasında şekillenen güvenlik mimarisinin önemli bir parçası olduğunu yazmıştı.

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DENDIAS "REHİNSİNİZ" DEMİŞTİ

Dendias, 23 Temmuz'da Yunan Silahlı Kuvvetlerinin kaynak koduna sahip olmadığı sistemleri istisnai durumlar dışında satın almaması gerektiğini savunmuştu.

Yunan Bakan, kaynak kodu bulunmayan bir sistemde kullanıcı ülkenin dışarıya bağımlı kalacağı görüşünü dile getirerek, ülkesinin satın aldığı sistemlerin aksi özellikle belirtilmedikçe kaynak kodlarıyla birlikte geldiğini söylemişti:

Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, son derece özel durumlar dışında, hiçbir sistem edinmemektedir ve edemez. Şu anda bu tür özel durumların varlığından haberdar değilim, ancak bu alanda her zaman olağanüstü durumlar için hazırlıklı olmalıyız. Ülkemizin edindiği her şey, aksi yönde özel bir bilgilendirme yapmadığım sürece, kaynak kodlarıyla birlikte gelir.

Atina'nın "Aşil Kalkanı" hesabı ters tepti! Dendias'ın Türkiye'ye karşı söylediği sözler başına dert oldu

İSRAİL'DEN ATİNA'YI KARIŞTIRAN CEVAP

Ancak anlaşmanın imzalanmasının ardından İsrail Füze Savunma Örgütü Başkanı Patel'in Kathimerini'ye verdiği cevap tartışmanın seyrini değiştirdi.

Kathimerini'nin, Yunanistan'ın komuta-kontrol sistemiyle bağlantılı "kaynak koduna" erişip erişemeyeceği sorusuna Patel, "Hayır. Çünkü kaynak kodu lisans anlaşmasının bir parçası değildi" cevabını verdi.

İsrailli yetkili, bunun yerine İsrail'in gelecekte destek, bakım ve ihtiyaç duyulan teknik yardımı sağlamaya devam edeceğini iletti.

Atina'nın "Aşil Kalkanı" hesabı ters tepti! Dendias'ın Türkiye'ye karşı söylediği sözler başına dert oldu

YUNAN BASININDA KAYNAK KODU ÇELİŞKİSİ

Patel'in açıklaması, Yunan basınında daha önce yer alan haberlerle çelişti. Kathimerini, aynı röportajın girişinde Yunan ve İsrailli yetkililere dayanarak C2 sistemine ilişkin kaynak kodunun anlaşma kapsamında Yunan Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına sunulacağını yazdı.

Benzer bir bilgi daha önce SKAI tarafından da gündeme getirilmişti. Gazete, anlaşmanın imzalanmasından önce Yunanistan'ın kaynak koduna erişeceğini duyurmuş, imzaların ardından ise İsrail ile teknoloji transferi ve yazılımın ortak kullanımının anlaşmaya dahil edildiğini aktarmıştı.

Ancak Patel'in doğrudan "Kaynak kodu lisans anlaşmasının bir parçası değildi" açıklaması, Atina'da daha önce verilen bilgilerle İsrail tarafının açıklaması arasındaki çelişkiyi yeniden gündeme taşıdı.

PASOK'un savunmadan sorumlu ismi Katrinis, İsrail tarafından yapılan açıklamalar ile Patel'in röportajındaki ifadelerin ardından hükümete doğrudan "Aşil Kalkanı'nın kaynak kodu kime ait?" sorusunu yöneltti.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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