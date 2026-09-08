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Yaşam

Kırmızı bültenle aranıyordu... Aydan Bekir Hasan Bursa'da yakalandı!

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Kırmızı bültenle aranıyordu... Aydan Bekir Hasan Bursa'da yakalandı!
Fotoğraf Başlığı Kırmızı bültenle aranıyordu... Aydan Bekir Hasan Bursada yakalandı!

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bültenle aranan Aydan Bekir Hasan, Bursa Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekiplerinin ortak operasyonuyla Bursa'da yakalandı.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT ekipleri, uluslararası seviyede arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Bulgaristan vatandaşı olan, "uluslararası düzeyde uyuşturucu kaçakçılığı" suçundan Bulgaristan mahkemelerince 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Aydan Bekir Hasan'ın Bursa'da saklandığı tespit edildi.

Kırmızı bültenle aranıyordu... Aydan Bekir Hasan Bursada yakalandı!
Başlık ResmiKırmızı bültenle aranıyordu... Aydan Bekir Hasan Bursada yakalandı!

Birçok ülkede sahte kimliklerle dolaştığı iddia edilen Aydan Bekir Hasan, Interpol destekli Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele ve MİT ekiplerince düzenlenen şafak operasyonuyla yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen Aydan Bekir Hasan'ın sınır dışı edilmek üzere işlemlerine başlandığı bildirildi.

Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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