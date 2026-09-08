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Spor

Beşiktaş'ta "olağanüstü seçim" sürprizi: Serdal Adalı adaylık için kararını verdi

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Beşiktaş'ta

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı. Ekim ya da kasım ayında yapılması planlanan seçimde mevcut başkan Serdal Adalı'nın, yönetim listesinde değişikliğe giderek yeniden aday olması bekleniyor.

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UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de başarılı bir grafik çizen Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarda Başkan Serdal Adalı, "olağanüstü seçimli genel kurul" kararı aldı.

EKİM VEYA KASIMDA SEÇİM VAR

A Spor'da yer alan habere göre; Adalı, bugün yönetim kurulu üyeleri ile toplantıda bir araya gelecek. Ekim ya da kasım ayında yapılması planlanan seçim kararının kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

Beşiktaş, Süper Lig'de çıktığı son maçta Fenrbahçe'yi 2-1 mağlup etti.
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ADALI ADAY OLACAK

Başkan Serdal Adalı'nın, yönetim listesinde değişikliğe giderek, olağanüstü kongrede yeniden aday olacağı öğrenildi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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