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Ekonomi

Savaşın faturası ağır oldu! ABD her iki dakikada 1 milyon dolar ödüyor

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Savaşın faturası ağır oldu! ABD her iki dakikada 1 milyon dolar ödüyor

Orta Doğu'da ki savaş tüm dünyayı etkilediği gibi ABD'yi de olumsuz bir şekilde etkiliyor. Brown Üniversitesi Watson Uluslararası ve Kamu İşleri Enstitüsü'nün verilerine göre savaşın maliyeti her iki dakikada bir 1 milyon dolar artıyor. Bu durum ABD'li vatandaşların cebine yansırken, ilerleyen dönemlerde savaşın etkilerinin ne olacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

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ABD-İran savaşı tüm dünya ekonomilerini etkilemeye devam ediyor. Savaşın getirdiği enerji arz sıkıntısı, Hürmüz boğazının ektisiyle artan lojistik maliyetleri derken, birçok dünya ekonomisi bu faktörlerden olumsuz şekilde etkileniyor. Savaştan etkilenen ülkelerden biri ise küresel ekonomi devi ve savaşın içinde olan ABD oluyor.

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ABD'Lİ VATANDAŞLARIN CEBİNDEN HER İKİ DAKİKADA BİR 1 MİLYON DOLAR ALIYOR

Brown Üniversitesi Watson Uluslararası ve Kamu İşleri Enstitüsü'nün verilerine göre savaş, ABD'li vatandaşların cebinden her iki dakikada bir 1 milyon dolar alıyor. Üniversitenin verilerine göre ülke genelinde, tahmini 131 milyon hane üzerinden yapılan hesaplamada ek maliyetin hane başına yaklaşık 763 dolara denk geldiği sonucuna varıldı. Çalışmanın bir başka bulgusuna göre, bu rakam her iki dakikada bir 1 milyon dolar artıyor.

Savaşın faturası ağır oldu! ABD her iki dakikada 1 milyon dolar ödüyor
Başlık ResmiSavaşın faturası ağır oldu! ABD her iki dakikada 1 milyon dolar ödüyor

SAVAŞIN ÇIKTISI MİLYARLARCA DOLAR

Al Jazeera'de yer alan habere göre, jeopolitik gerilimin ABD'de ki maliyeti neredeyse milyarlarca dolar ediyor. ABD'li vatandaşlar savaşın başlangıç tarihi 28 Şubat'tan bu yana geride kalan altı ayda, benzin ve dizel için 100 milyar dolar daha fazla ödediği belirtildi. Al Jazeera'de yer alan habere göre, ABD'de benzinin fiyatı yaklaşık 2,98 dolardan 4,15 dolara (litre başına 0,79 dolardan 1,09 dolara) çıkarak yüzde 39 oranında arttı. Dizelin fiyatı ise daha da keskin bir artış göstererek, 3,67 dolardan 5,90 dolara (litre başına 0,97 dolardan 1,56 dolara) çıkarak yüzde 60'tan fazla yükseldi.

Savaşın faturası ağır oldu! ABD her iki dakikada 1 milyon dolar ödüyor
Başlık ResmiSavaşın faturası ağır oldu! ABD her iki dakikada 1 milyon dolar ödüyor

Arz kaynaklı enerjideki maliyet günden güne fazlalaşırken, bu durumun maliyet çıktısı ise dünya vatandaşlarına yansımaya devam ediyor. ABD'de ki benzin, maliyetin daha büyük bir bölümünü oluştururken, ilerleyen dönemlerde savaşın içinde olan ABD'de neler olacağı küresel dünya için merak konusu olmaya devam ediyor.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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