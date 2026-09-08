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Resmi X hesabından açıklama geldi! Yuvamız İstanbul başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Resmi X hesabından açıklama geldi! Yuvamız İstanbul başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Fotoğraf Başlığı Resmi X hesabından açıklama geldi! Yuvamız İstanbul başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yuvamız İstanbul başvuruları haziran ayının başında alınmaya başlamış ve iki hafta içinde tamamlanmıştı. Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte sonuçlara yönelik araştırmalar hız kazandı. Peki, Yuvamız İstanbul başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

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Yuvamız İstanbul 2026-2027 dönemi başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih velilerin gündemindeki yerini koruyor. Haftalar önce başvurularını tamamlayan veliler, sonuçların durumuna ilişkin yapılan açıklamaları yakından takip ediyor.

"X" HESABINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Velilerin "Yuvamız İstanbul başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularına cevap İBB Çözüm Merkezi'nin resmi X hesabından geldi. Yapılan açıklamada; "Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi başvuru sonuçlarının açıklanma tarihine ilişkin henüz kesinleşmiş bir bilgi bulunmamaktadır. Sonuçlar açıklandığında https://yuvamiz.ibb.istanbul/veli-giris adresinden görüntülenebilecektir. " denildi.

Resmi X hesabından açıklama geldi! Yuvamız İstanbul başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Başlık ResmiResmi X hesabından açıklama geldi! Yuvamız İstanbul başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Online olarak yapılan ön kayıt başvuru sonuçları değerlendirilir ve kesin kayıt hakkı kazanan çocuklar için istenen belgeleri tamamlayarak başvurulan İBB Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi’nde kesin kayıt yapılması gerekir.

Kesin kayıt sırasında aşağıdaki belgelerin yer alması gerekmektedir:

Ön kayıt sırasında beyan edilen bilgilerin doğruluğunu destekleyen tüm belgeler

Çocuk, ve yasal vasi olan kişinin kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi

Çocuk ve yasal vasi olan kişinin ikametgah belgesi

Çocuğa ait 4 adet vesikalık fotoğraf

Çocuğun aşı belgeleri, varsa çocuğun engel durumunu veya kronik hastalığını gösteren rapor

Çocuğa ait sağlık raporu

Çocuğun velayet belgesi (anne-baba ayrıysa)

Çocuk koruyucu ailedeyse, Koruyucu Aile Sözleşmesi’nin aslı ve fotokopisi

Çocuğun yasal temsilcisi varsa, vasi ya da kayyım atamasının ilgili mahkeme tarafından yapıldığı kesinleşmiş kararın aslı ve fotokopisi

Şehit veya gazi birinci derece yakın varsa bu durumları ispatlar belgenin aslı ve fotokopisi

Çocuk evlat edinilmişse, Evlat Edinme Sözleşmesi’nin aslı ve fotokopisi

Birinci derece akrabalar arasında İBB personeli varsa, personel olduğunu gösterir belge

Gelir durumunu gösterir belgeler

Kirada oturuluyorsa kira kontratı

Editör : ÖZGE YİĞİT
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