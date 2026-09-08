Resmi X hesabından açıklama geldi! Yuvamız İstanbul başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yuvamız İstanbul başvuruları haziran ayının başında alınmaya başlamış ve iki hafta içinde tamamlanmıştı. Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte sonuçlara yönelik araştırmalar hız kazandı. Peki, Yuvamız İstanbul başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Yuvamız İstanbul 2026-2027 dönemi başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih velilerin gündemindeki yerini koruyor. Haftalar önce başvurularını tamamlayan veliler, sonuçların durumuna ilişkin yapılan açıklamaları yakından takip ediyor.
"X" HESABINDAN YAPILAN AÇIKLAMA
Velilerin "Yuvamız İstanbul başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularına cevap İBB Çözüm Merkezi'nin resmi X hesabından geldi. Yapılan açıklamada; "Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi başvuru sonuçlarının açıklanma tarihine ilişkin henüz kesinleşmiş bir bilgi bulunmamaktadır. Sonuçlar açıklandığında https://yuvamiz.ibb.istanbul/veli-giris adresinden görüntülenebilecektir. " denildi.
KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
Online olarak yapılan ön kayıt başvuru sonuçları değerlendirilir ve kesin kayıt hakkı kazanan çocuklar için istenen belgeleri tamamlayarak başvurulan İBB Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi’nde kesin kayıt yapılması gerekir.
Kesin kayıt sırasında aşağıdaki belgelerin yer alması gerekmektedir:
Ön kayıt sırasında beyan edilen bilgilerin doğruluğunu destekleyen tüm belgeler
Çocuk, ve yasal vasi olan kişinin kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi
Çocuk ve yasal vasi olan kişinin ikametgah belgesi
Çocuğa ait 4 adet vesikalık fotoğraf
Çocuğun aşı belgeleri, varsa çocuğun engel durumunu veya kronik hastalığını gösteren rapor
Çocuğa ait sağlık raporu
Çocuğun velayet belgesi (anne-baba ayrıysa)
Çocuk koruyucu ailedeyse, Koruyucu Aile Sözleşmesi’nin aslı ve fotokopisi
Çocuğun yasal temsilcisi varsa, vasi ya da kayyım atamasının ilgili mahkeme tarafından yapıldığı kesinleşmiş kararın aslı ve fotokopisi
Şehit veya gazi birinci derece yakın varsa bu durumları ispatlar belgenin aslı ve fotokopisi
Çocuk evlat edinilmişse, Evlat Edinme Sözleşmesi’nin aslı ve fotokopisi
Birinci derece akrabalar arasında İBB personeli varsa, personel olduğunu gösterir belge
Gelir durumunu gösterir belgeler
Kirada oturuluyorsa kira kontratı