İmamoğlu davasında hareketli anlar! Fatoş Pınar Türker fenalaştı
İstanbul'da görülen 'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında duruşma sırasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tutuklu sanık Fatoş Pınar Türker, savunmaların alındığı sırada fenalaştı.
'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 13'üncü gününde tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi.
Duruşma sırasında bir tutuksuz sanığın savunması alındığı sırada tutuklu sanık Fatoş Pınar Türker fenalaştı. Türker’e duruşma salonunda sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
İmamoğlu'nun oğlu mahkeme salonunda: Yurt dışına çıkardığı paraları böyle savundu
SAĞLIK DURUMU İYİ
İlk müdahalenin ardından Türker’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Duruşmadaki işlemlerin ise devam ettiği bildirildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR