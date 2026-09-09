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Kültür - Sanat

Bu defa grafiti çizdiler... Tophane Çeşmesi yine tahrip edildi

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Bu defa grafiti çizdiler... Tophane Çeşmesi yine tahrip edildi
Fotoğraf Başlığı Bu defa grafiti çizdiler... Tophane Çeşmesi yine tahrip edildi

İstanbul’un 3 asırlık Tophane Çeşmesi, mart ayındaki yangının ardından bu kez grafiti ve çöplerle tahrip edildi. Tarihî yapının yeniden hedef alınması, kültür varlıklarının korunmasında caydırıcı ceza tartışmasını gündeme taşıdı.

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Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

İstanbul’un en yüksek duvarlı çeşmesi olan tarihî Tophane Çeşmesi, tekrar vandalların hedefi oldu. Geçtiğimiz mart ayında yakılan 3 asırlık abidevi çeşmenin üzerine bu defa grafiti yapıldığı ve kurna kısmına çöplerin atıldığı görüldü.

Son yıllarda defalarca tahrip edilen yapı, kültür varlıklarının korunmasında caydırıcı ceza hususunu tekrar gündeme getirdi.

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Tophane Çeşmesi, yaklaşık 6 ay önce ısınmak isteyen bir evsiz tarafından yakılmış, infial uyandıran hadisenin ardından şahıs tutuklanmış, yapıda restorasyon başlatılmıştı.

Bu defa grafiti çizdiler... Tophane Çeşmesi yine tahrip edildi
Başlık ResmiBu defa grafiti çizdiler... Tophane Çeşmesi yine tahrip edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada çeşmede meydana gelen is ve kurum tabakası temizlenmişti.

Bu defa grafiti çizdiler... Tophane Çeşmesi yine tahrip edildi
Başlık ResmiBu defa grafiti çizdiler... Tophane Çeşmesi yine tahrip edildi

Tarihî çeşmenin yeniden tahrip edilmesi ise görenleri üzdü. Son yıllarda başta Beyoğlu’ndaki Hamidiye çeşmesi olmak üzere birçok abidevi çeşme, tahribat haberleriyle gündeme geldi.

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