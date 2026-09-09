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Spor

Fenerbahçe'de '65' alarmı! Kanarya son bölümde yok

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Fenerbahçe'de '65' alarmı! Kanarya son bölümde yok
Fotoğraf Başlığı Fenerbahçede 65 alarmı! Kanarya son bölümde yok

Sarı lacivertliler bu sezon oynadıkları 10 resmî karşılaşmada 65. dakikadan sonra hiç gol atamadı. İlk yarım saatte rakip fileleri 9 defa havalandıran Kanarya, son bölümde kontak kapatıyor…

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Fenerbahçe bu sezon inişli çıkışlı bir grafik yakaladı. Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde altı karşılaşmaya çıkan sarı lacivertliler, ligde de dört maç yaptı. Toplam 10 karşılaşmada ortaya konan istatistik, Kanarya’nın Avrupa maçlarının ikisinde sahasında berabere kalmasının, ligde de dört maçın ikisini kaybetmesinin özeti niteliğinde.

Fenerbahçe, 10 karşılaşmada rakip fileleri 16 defa havalandırdı, kalesinde ise 9 gol gördü. Ancak Kanarya’nın attığı gollerin 9’u ilk yarım saatte geldi. 3’ü 31-45, 3’ü ise 46-60. dakikaları arasında kaydedildi.

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DEĞİŞİKLİKLER YARAMIYOR

Sturm Graz ile deplasmanda oynanan ve 1-0 kazanılan maçta Talisca’nın 65’te penaltıdan attığı gol dışında Kanarya, hiçbir maçta son 25 dakikalarda ve uzatmalarda tabelayı değiştiremedi.

65’ten sonra adeta kontak kapatan Fenerbahçe, kritik dakikalarda kulübeden gelen oyuncularından hiç verim alamadı. Teknik direktör İsmail Kartal’ın taktik değişiklikleri maçları çevirmeye yetmedi.

Son olarak Kadıköy’de oynanan Beşiktaş derbisinde öne geçmesine rağmen avantajını koruyamayan sarı lacivertliler, tarihi rakibine yenilmekten kurtulamadı.

KULÜBENİN KATKISI SIFIR

Fenerbahçe, bu sezon maçların son bölümlerinde kulübesinden hiç verim alamadı. Yeni transfer Romelu Lukaku şu ana kadar golle tanışamazken, ikinci yarıda oyuna giren isimler tabelayı değiştiremedi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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