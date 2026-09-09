Haftanın sanat ajandası | "Şehre Dönüş Festivali"
Galataport İstanbul, 12-13 Eylül tarihlerinde Saat Kulesi Meydanı’nda minik ziyaretçileri ve ailelerini “Şehre Dönüş Festivali” ile buluşturuyor.
Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival, bu yıl 10-13 Eylül tarihleri arasında Tepe Nautilus’ta gerçekleşecek.
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