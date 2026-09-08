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Bakan Çiftçi 81 ilin valisine talimat verdi: "Geçen yıl yaşananlar tekrar etmesin"

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Bakan Çiftçi 81 ilin valisine talimat verdi:
Fotoğraf Başlığı Bakan Çiftçi 81 ilin valisine talimat verdi: Geçen yıl yaşananlar tekrar etmesin

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni eğitim yılı öncesi 81 ile kritik mesaj verdi. Geçen yıl Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan olaylara dikkat çeken Çiftçi, okul, üniversite ve yurt çevrelerinde özel denetimlerin artırılmasını istedi.

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2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde üniversiteler, okullar ve öğrenci yurtlarında alınacak güvenlik önlemleri masaya yatırıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 81 ilin valisinin katıldığı video konferans toplantısında yeni eğitim döneminde yaşanabilecek risklere karşı alınacak tedbirleri değerlendirdi.

Bakan Çiftçi 81 ilin valisine talimat verdi: Geçen yıl yaşananlar tekrar etmesin
Başlık ResmiBakan Çiftçi 81 ilin valisine talimat verdi: Geçen yıl yaşananlar tekrar etmesin

"Yurt Güvenliği" toplantısında konuşan Çiftçi, üniversiteler ve öğrenci yurtları ile çevrelerinde risk analizine dayalı gerekli güvenlik tedbirlerinin planlanıp alınmasını istediklerini belirtti.

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"GEÇEN YIL YAŞANANLAR TEKRAR ETMESİN"

Yükseköğretim ile ortaöğretim kız öğrenci yurtları çevresinde asayiş ve narkotik yönünden denetimlere ağırlık verilmesinin önemine vurgu yapan Çiftçi, "Okullarda bu hafta itibarıyla uyum eğitimleri başladı. Önümüzdeki hafta tüm sınıflarda eğitimlerin, öğretimlerin başlayacağını düşünerek, buna da ağırlık vermemizin faydalı olacağını değerlendiriyorum. Kız ve erkek öğrenci yurtlarında görev alan özel güvenlik personeline eğitim verilmesi, bunların zaman zaman da denetlenmesi faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi 81 ilin valisine talimat verdi: Geçen yıl yaşananlar tekrar etmesin
Başlık ResmiBakan Çiftçi 81 ilin valisine talimat verdi: Geçen yıl yaşananlar tekrar etmesin

Çiftçi, gerekli tedbirlerin alınması için asayiş, narkotik, çocuk ve güvenlik şubelerinin uygulamalarını artırmalarının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

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"Geçen sene yaşamış olduğumuz nahoş, sevimsiz hadiselerin bu yıl tekrar yaşanmaması için elimizden gelen tüm gayreti göstermemiz gerekiyor. Hem Şanlıurfa'daki hem de Kahramanmaraş'taki olayların tekerrür etmemesi için şu kritik hafta içerisinde son tedbirleri gözden geçirelim, gerekli tedbirleri alalım.

Bakan Çiftçi 81 ilin valisine talimat verdi: Geçen yıl yaşananlar tekrar etmesin
Başlık ResmiBakan Çiftçi 81 ilin valisine talimat verdi: Geçen yıl yaşananlar tekrar etmesin

YURT ÇEVRELERİNE ÖZEL DENETİM

Üniversitelerin, yurtların ve okulların açılmasını göz önünde bulundurarak, özel denetimlere bu konuyu da ilave edelim. Hem ilkokulların, ortaokulların, liselerin etrafında hem üniversitelerin içerisinde, yurtların çevresinde özel denetimlerimizi artıralım"

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BAKAN BAK: ÖĞRENCİLERE AİLE SICAKLIĞINDA YAKLAŞILMALI

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, valilerle çok güzel işler yaptıklarını belirterek, özellikle gelen öğrencileri bir baba veya anne şefkatiyle karşılamalarının, onları yönlendirmelerinin çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Bakan Çiftçi 81 ilin valisine talimat verdi: Geçen yıl yaşananlar tekrar etmesin
Başlık ResmiBakan Çiftçi 81 ilin valisine talimat verdi: Geçen yıl yaşananlar tekrar etmesin

İçişleri Bakanlığı ile valilerin kendilerine sağladığı desteğin önemli ve kıymetli olduğuna vurgu yapan Bak, şunları kaydetti:

"Onlar bütün olayları biliyorlar, yurdun inşaatından çevresinin düzenlenmesine, oradaki pek çok şeyi bizzat takip ettiler. Değerli valilerimize inşaatlara ve yapım sürecinde gösterdikleri hassasiyet, verdikleri destek nedeniyle teşekkür ediyorum. Doğal gazın bağlanmasından elektriğine vesaire, gerçekten il müdürlerimizin taleplerine, bizim taleplerimize destek verdiler. Çok önemli, onların bu desteği bizi çok mutlu etti ve başarılı bir süreç ortaya koyduk"

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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