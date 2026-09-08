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Türkiye'den 12 ülkenin Batı Şeria kararına destek! "Memnuniyetle karşılıyoruz"

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Türkiye'den 12 ülkenin Batı Şeria kararına destek!

Dışişleri Bakanlığı, İngiltere, Fransa ve Kanada'nın öncülüğünde 12 ülkenin Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerle ticaret ve iş ilişkilerini yasaklama yönündeki adımlarını desteklediğini açıkladı. Bakanlık, uluslararası topluma benzer kararlar alma çağrısında bulundu.

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Dışişleri Bakanlığı, İngiltere, Fransa ve Kanada'nın öncülüğünde 12 ülkenin Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerle ticareti yasaklamaya yönelik adımları hakkında yazılı açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu ülkelerin aldığı kararların desteklendiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in iki devletli çözümü ortadan kaldırmaya yönelik çabalarının her geçen gün yoğunlaştığı ifade edilerek, yasa dışı yerleşimlerin sistematik bir işgal politikasına dönüştüğü ve Filistin Devleti'nin varlığını tehdit eder noktaya ulaştığı kaydedildi.

'Yerleşimci terörü'nün etnik temizlik boyutuna vardığı belirtilen açıklamada, İsrail'in işgal faaliyetlerine karşı uluslararası toplum tarafından gerekli tepkinin gösterilmesinin, İsrail-Filistin meselesinin barışçıl yollarla çözülmesi ve bölgede adil ve kalıcı barışın sağlanması açısından temel koşul haline geldiği vurgulandı.

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Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumun sorumluluk sahibi tüm üyelerinin benzer kararlar almasını beklediklerini bildirdi.

Açıklamada, Türkiye'nin 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesi için çaba göstermeye devam edeceği ifade edildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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