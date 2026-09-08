İngiltere'de hava trafiği alarmı! Teknik arıza yüzlerce uçuşu vurdu

İngiltere ve İrlanda’da hava trafiği, hava trafik kontrol hizmeti sağlayıcısı NATS’ın uçuş sisteminde yaşanan teknik arıza nedeniyle ciddi şekilde aksadı. Yaklaşık 300 uçuş iptal edilirken, çok sayıda seferde gecikme yaşandı. NATS, sistemlerin yeniden toparlanmaya başladığını açıkladı.

İngiltere ve İrlanda’da hava trafiği, hava trafik kontrol hizmeti sağlayıcısı NATS’ın uçuş işleme sisteminde meydana gelen teknik sorun nedeniyle büyük ölçüde aksadı. Yaklaşık 300 uçuşun iptal edildiği, çok sayıda seferin ise geciktiği bildirildi.

Uçuş takip sitesi FlightRadar24’ün verilerine göre, yaşanan teknik sorun nedeniyle yaklaşık 300 uçuş iptal edildi. British Airways ve Ryanair de bazı uçuşların iptal edildiğini doğruladı.

NATS, İngiltere saatiyle 17.00’den kısa süre önce yaptığı açıklamada, uçuş sistemlerinin yeniden toparlanmaya başladığını duyurdu. Kurum, mühendislerin normal operasyonlara mümkün olan en kısa sürede dönülmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

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KALKIŞLARDA BÜYÜK AKSAMA

Sistemdeki sorun nedeniyle çok az sayıda uçağın kalkış yapabildiği, buna bağlı olarak inişlerde de kısıtlamaya gidildiği öğrenildi. Bu durum, bazı uçakların yurt dışındaki havalimanlarından İngiltere’ye doğru hareket edememesine neden oldu.

BBC'nin haberine göre Heathrow Havalimanı’nda kalkışlar öğle saatlerinde geçici olarak durduruldu. Trafiğin yeniden başlamasının ardından öğleden sonra yeniden aksamalar yaşandı. Havalimanında çok az sayıda uçağın kalkış yapabildiği belirtildi.

Gatwick Havalimanı da teknik sorundan etkilenen havalimanları arasında yer aldı. Havalimanının en büyük hava yolu şirketi EasyJet, operasyonların etkilendiğini açıklarken, gelişmelerin değişkenlik gösterdiğini ve iptallerin beklendiğini bildirdi.

Manchester Havalimanı bazı kalkışlarda gecikmeler yaşanabileceği uyarısında bulunurken, East Midlands Havalimanı’nda da uçuş trafiği teknik sorundan etkilendi.

İRLANDA'DA DA UÇUŞLAR ETKİLENDİ

İngiltere’nin yanı sıra İrlanda’da da hava trafiğinde aksaklıklar yaşandı. Dublin ve Cork havalimanlarında gecikmeler görülürken, Belfast’taki iki havalimanı yolculara uçuş bilgilerini kontrol etmeleri çağrısında bulundu.

City of Derry Havalimanı ise bazı uçuşların iptal edildiğini ve gecikmeler yaşandığını açıkladı. Edinburgh Havalimanı da teknik sorunun operasyonlarını etkileyebileceğini duyurdu.

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NATS'TAN YOLCULARA UYARI

NATS tarafından yapılan açıklamada, uçuş işleme sisteminde yaşanan teknik sorunun özellikle kalkışlarda aksamalara yol açtığı belirtildi. Mühendislerin sorunun giderilmesi için çalıştığı ifade edilirken, yolculardan yaşanan gecikmeler nedeniyle özür dilendi.

Kurum, yolculara uçuşlarının güncel durumunu hava yolu şirketlerinden kontrol etmeleri çağrısında bulundu.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander da durumdan haberdar olduğunu belirterek, yaşanan aksaklıkların yolcular açısından oldukça can sıkıcı olduğunun farkında olduğunu söyledi.

"SAATLERDİR PİSTTE BEKLİYORUZ"

Gatwick Havalimanı’ndan Lanzarote’ye gitmek üzere uçağa binen Phil White isimli yolcu, BBC’ye yaptığı açıklamada uçağın saatlerdir pistte beklediğini söyledi.

White, pilotun yaklaşık 20 dakikada bir yolculara hava trafik kontrolünden bilgi beklendiğini aktardığını belirtti.

British Airways, kendileri tarafından doğrudan bilgilendirilmeyen yolcuların havalimanına normal şekilde gelmeleri gerektiğini duyurdu. Şirket, yaşanan durumun tamamen kendi kontrolü dışında olduğunu ifade etti.

Ryanair ise teknik sorundan etkilenen yolcuların bilgilendirileceğini açıkladı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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