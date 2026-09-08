İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, Hürmüz Boğazı girişinde ABD'ye ait insansız denizaltı aracının ele geçirildiğini duyurdu. İran tarafı, aracın herhangi bir hasar almadan ele geçirildiğini öne sürerken görüntülerini de yayımladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, Hürmüz Boğazı girişinde ABD'ye ait insansız denizaltı aracını ele geçirdiğini açıkladı. İran makamları, ele geçirilen aracın görüntülerini de kamuoyuyla paylaştı.

Devrim Muhafızları Donanması tarafından yapılan yazılı açıklamada, operasyonun bugün şafak vaktinde gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "karmaşık bir operasyon" sonucunda ABD'ye ait gelişmiş insansız denizaltı aracının Hürmüz Boğazı girişinde tespit edilerek ele geçirildiği ifade edildi.

Hürmüz'de ABD'ye ait denizaltı ele geçirildi! İran görüntülerini yayınladı

Yayımlanan görüntülerde, denizaltı aracının bütün halinde ve üzerinde herhangi bir hasar bulunmadan ele geçirildiği görüldü.

Hürmüzde ABDye ait denizaltı ele geçirildi! İran görüntülerini yayınladı

"EN MODERN İNSANSIZ DENİZALTILARDAN BİRİ"

Devrim Muhafızları Donanması, ele geçirilen aracın ABD filosuna 2025 yılında teslim edildiğini ve ileri denizaltı teknolojileriyle donatıldığını iddia etti.

İran tarafı, söz konusu aracı ABD filosundaki "en modern akıllı ve insansız denizaltılardan biri" olarak nitelendirdi.

Hürmüz'de ABD'ye ait denizaltı ele geçirildi! İran görüntülerini yayınladı

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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