Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Hürmüz Boğazı'nda dengeleri değiştirecek adım: İran ve Umman anlaştı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Hürmüz Boğazı'nda dengeleri değiştirecek adım: İran ve Umman anlaştı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Hürmüz Boğazı çevresinde 'kısıtlı alan' ilan edeceklerini ve Umman ile İran'ın kontrolündeki yeni koridor için önümüzdeki günlerde anlaşma imzalanacağını açıkladı. Rızai, bölgeye izinsiz giren gemilerin kara listeye alınacağı uyarısında da bulundu.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

İran, Hürmüz Boğazı çevresinde yeni bir düzenlemeye hazırlanıyor. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Umman ile Hürmüz Boğazı'nın giriş ve çıkışını kapsayan ve İran'ın kontrolünde olacak yeni koridora ilişkin anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanacağını duyurdu.

Rızai, katıldığı televizyon programında Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni bir karar alacaklarını belirterek, "Yakında Hürmüz Boğazı çevresinde kısıtlı bir alan ilan edeceğiz" dedi.

İZİNSİZ GİRENLER "KARA LİSTE"YE

Söz konusu alanın, ABD'nin deniz ablukası uyguladığı bölgeden başlayarak Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ni kapsayacağını ifade eden Rızai, ilan edilecek bölgeye izinsiz giren gemilerin İran tarafından kara listeye alınacağını söyledi.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı önlemleri daha da sıkılaştıracağını belirten Rızai, alınacak önlemlerin füze saldırılarından daha etkili olacağını savundu.

Rızai, "Hürmüz Boğazı'nın açık kalması taahhüdünü ABD'lilerin saldırı ve sabotaj düzenlememesi halinde veririz" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER
İran, Hürmüz
DÜNYA

İran, Hürmüz'de gemileri hedef alıp ABD'yi tehdit etti: Saldırılar daha şiddetli olacak

"GEMİSAVAR FÜZEYİ TEST ETTİK"

İran'ın ABD savaş gemilerine yönelik saldırılarına da değinen Rızai, 48 saat önce ilk kez gemisavar füzelerinin ABD savaş gemisi üzerinde test edildiğini öne sürdü.

Rızai ayrıca İran ile ABD arasında arabuluculuk yapan ülkelerin, iki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanması konusunda etkisiz kaldığını savundu.

İran'ın halihazırda petrol satışına devam ettiğini belirten Rızai, satılan petrolün bedelinin de tahsil edildiğini söyledi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SULTANLAR DESTAN YAZDI
SULTANLAR DESTAN YAZDI
Türkiye üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu
KIŞ AYLARINI İŞARET ETTİ
KIŞ AYLARINI İŞARET ETTİ
Savaş bitecek mi? Zelenskiy'den yeni açıklama
IMANNOOR GALATAPORT’TA
IMANNOOR GALATAPORT’TA
Moda sahnesinde iddialı adım
FIRTINA GENÇLER'E PATLADI
FIRTINA GENÇLER'E PATLADI
Onuachu duble yaptı, Salah yine attı
6 KİŞİ TUTUKLANDI
6 KİŞİ TUTUKLANDI
İBB soruşturmasında yeni gelişme!
SON ANLARI ORTAYA ÇIKTI
SON ANLARI ORTAYA ÇIKTI
Serhat Kılıç'ın ölümündeki sır perdesi aralanıyor
ASIL RİSK İSTANBUL'DA DEĞİL
ASIL RİSK İSTANBUL'DA DEĞİL
Uzman isimden Marmara için ezber bozan sözler
"SUÇ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMEDİM"
Tuğba Ekinci'nin ifadesi ortaya çıktı
PİYASA DEĞERİ 70 MİLYON TL
PİYASA DEĞERİ 70 MİLYON TL
Valizler kontrol edildi, hepsi ele geçirildi
'BİRİ LİDER, DİĞERİ CANAVAR'
'BİRİ LİDER, DİĞERİ CANAVAR'
Buruk ve Osimhen için çarpıcı benzetme
"SALDIRIRSA BEDELİNİ ÖDER"
Netanyahu'dan İran'a sert uyarı
"OĞLU VURDU, VALİ OLAYI KAPATTI"
Yakalanan şüpheliden Gülistan Doku itirafı
TRUMP'IN SAÇINA NE OLDU?
TRUMP'IN SAÇINA NE OLDU?
İki detaya dikkat çektiler
BEN-GVIR'İN 'GAZZE' PLANI
BEN-GVIR'İN 'GAZZE' PLANI
Seçimi kazanırsa ilk işi bu olacak
İŞTE DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR
İŞTE DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR
Merakla beklenen OVP açıklandı
ENKAZ ÇIKARILABİLECEK Mİ?
ENKAZ ÇIKARILABİLECEK Mİ?
KKTC Başbakanı Üstel son durumu açıkladı
TAM 10 MİLYAR DOLAR!
TAM 10 MİLYAR DOLAR!
Kamuda tasarrufun boyutu ortaya çıktı
ALDIKLARI CEVAP OLAY OLDU
ALDIKLARI CEVAP OLAY OLDU
Türk vatandaşlarını provoke etmeye kalktılar!
AKILALMAZ GÖRÜNTÜ
AKILALMAZ GÖRÜNTÜ
İneğin peşinden koşarken evin çatısından girdi
SAVAŞ KAPIDA MI?
SAVAŞ KAPIDA MI?
Milei "Bizim olacak" dedi, Londra karşılıksız bırakmadı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Selçuk İnan'dan Galatasaray maçı sözleri
Selçuk İnan'dan Galatasaray maçı sözleri
Kaydet
Metin Diyadin ateş püskürdü:
Diyadin ateş püskürdü: "Hakem maçı 10 dakikada bitirdi!"
Kaydet
Hüseyin Çimşir:
Hüseyin Çimşir: "Trabzonspor 3 kulvarda da yarışacak"
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.