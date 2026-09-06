Hürmüz Boğazı'nda dengeleri değiştirecek adım: İran ve Umman anlaştı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Hürmüz Boğazı çevresinde 'kısıtlı alan' ilan edeceklerini ve Umman ile İran'ın kontrolündeki yeni koridor için önümüzdeki günlerde anlaşma imzalanacağını açıkladı. Rızai, bölgeye izinsiz giren gemilerin kara listeye alınacağı uyarısında da bulundu.

İran, Hürmüz Boğazı çevresinde yeni bir düzenlemeye hazırlanıyor. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Umman ile Hürmüz Boğazı'nın giriş ve çıkışını kapsayan ve İran'ın kontrolünde olacak yeni koridora ilişkin anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanacağını duyurdu.

Rızai, katıldığı televizyon programında Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni bir karar alacaklarını belirterek, "Yakında Hürmüz Boğazı çevresinde kısıtlı bir alan ilan edeceğiz" dedi.

İZİNSİZ GİRENLER "KARA LİSTE"YE

Söz konusu alanın, ABD'nin deniz ablukası uyguladığı bölgeden başlayarak Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ni kapsayacağını ifade eden Rızai, ilan edilecek bölgeye izinsiz giren gemilerin İran tarafından kara listeye alınacağını söyledi.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı önlemleri daha da sıkılaştıracağını belirten Rızai, alınacak önlemlerin füze saldırılarından daha etkili olacağını savundu.

Rızai, "Hürmüz Boğazı'nın açık kalması taahhüdünü ABD'lilerin saldırı ve sabotaj düzenlememesi halinde veririz" ifadelerini kullandı.

"GEMİSAVAR FÜZEYİ TEST ETTİK"

İran'ın ABD savaş gemilerine yönelik saldırılarına da değinen Rızai, 48 saat önce ilk kez gemisavar füzelerinin ABD savaş gemisi üzerinde test edildiğini öne sürdü.

Rızai ayrıca İran ile ABD arasında arabuluculuk yapan ülkelerin, iki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanması konusunda etkisiz kaldığını savundu.

İran'ın halihazırda petrol satışına devam ettiğini belirten Rızai, satılan petrolün bedelinin de tahsil edildiğini söyledi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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