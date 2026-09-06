İran, Hürmüz'de gemileri hedef alıp ABD'yi tehdit etti: Saldırılar daha şiddetli olacak

İran, 20-30 Ağustos tarihleri arasında "izinsiz" geçiş yaptığını belirttiği çok sayıda gemiyi hedef aldığını duyururken, ABD’ye de açıkça tehdit savurdu. Tahran yönetimi, ABD'nin bölgedeki askeri gemilerini hedef almaya devam edeceklerini söyleyip "Sonraki saldırılar daha şiddetli olacak" dedi.

ABD ile İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki restleşmeleri sürüyor. İran Devrim Muhafızları Donanması Siyasi İşler Müdür Yardımcısı Ali Muhammedi, 20 ve 30 Ağustos tarihleri arasında Hürmüz Boğazı'nda günde 2 ila 5 gemiyi "izinsiz" geçiş yapmaya çalıştıkları gerekçesiyle hedef aldıklarını bildirdi.

Muhammedi, gerekli gördükleri durumda müdahalelerin devam edeceğini belirtti.

Ülkesinin Basra Körfezi ile Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolü elinde tuttuğunu ifade eden Muhammedi, ABD'nin bölgedeki saldırılarının İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki denetim gücüne zarar veremeyeceğini kaydetti.

SALDIRILARIN ŞİDDETİN ARTACAK

İran Silahlı Kuvvetleri Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari ise ABD'yi yeni saldırılar konusunda uyardı.

İran devlet televizyonuna göre Zülfikari, ABD'nin deniz ablukasını sürdürmesi ve İran gemilerine yönelik saldırılarına devam etmesi halinde ABD'nin bölgedeki askeri gemilerini hedef almaya devam edeceklerini ifade etti.

Zülfikari, “Sonraki saldırılar daha şiddetli olacak.” dedi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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