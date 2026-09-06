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Yüksek lisans ve doktorada yeni dönem! Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı

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Yüksek lisans ve doktorada yeni dönem! Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle yüksek lisans ve doktora eğitiminde tez teslimi öncesi bilimsel yayın veya bildiri şartı getirildi. Tezli yüksek lisans için en az 120, doktora için ise 240 AKTS zorunlu hale geldi.

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Sevda Kılıç
SEVDA KILIÇ

Lisansüstü eğitimde yeni dönem başladı. Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin lisansüstü eğitim ve öğretim süreçlerine ilişkin yeni yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle yüksek lisans ve doktora öğrencilerini yakından ilgilendiren önemli kurallar yeniden belirlendi.

TEZİ TESLİM ETMEK İÇİN ARTIK YETMEYECEK

Yeni düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri tez aşamasındaki öğrencileri ilgilendiriyor. Tezli yüksek lisans öğrencisinin tezini teslim edebilmesi için yalnızca tez çalışmasını tamamlaması yeterli olmayacak. Yönetmeliğe göre öğrenci, tez teslim tarihinden önce kongre, konferans veya sempozyum gibi bir etkinlikte bildiri sunmuş olacak ya da ilgili bilimsel dergide makale, çeviri veya kitap kritiği/incelemesi yayımlamış olacak. Alternatif olarak belirlenen uluslararası bilimsel kitap veya kitap bölümünü yayımlamak ya da yayın kabul yazısı almak da şartı karşılayabilecek. Üstelik gerçekleştirilen etkinlik veya yayında Üniversitenin adının geçmesi de gerekiyor.

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DOKTORA ÖĞRENCİLERİ İÇİN YAYIN ŞARTI

Doktora öğrencileri içinse daha doğrudan bir akademik yayın şartı getirildi. Yönetmeliğin 35’inci maddesine göre doktora öğrencisinin, tez tesliminden önce kendisinin veya bir öğretim elemanıyla birlikte yazar olarak yer aldığı en az bir makaleyi hakemli bir dergide yayımlamış olması veya yayın kabul yazısı alması gerekiyor. Yönetmelikte ayrıca söz konusu yayında Üniversitenin adının geçmesi şartı da açıkça yer alıyor.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA İÇİN AKTS SINIRI

Yeni sistemde eğitim yükü de netleştirildi. Tezli yüksek lisans programı; en az sekiz ders, bir seminer ve tez çalışmasından oluşacak. Programın toplamı ise en az 120 AKTS olacak. Doktora programında ise en az sekiz ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması bulunacak. Doktora eğitiminin toplamı en az 240 AKTS olarak belirlendi.

PROGRAMLARIN TAMAMLANMASI İÇİN AZAMİ SÜRE

Yüksek lisans öğrencileri için program toplam dört yarıyıl süreli olacak ve en fazla altı yarıyılda tamamlanabilecek. Doktora programı ise toplam sekiz yarıyıl süreli olacak ve en fazla 12 yarıyılda tamamlanacak. Belirlenen azami süre içerisinde gerekli şartları yerine getiremeyen öğrencilerin üniversiteyle ilişiği kesilecek.

DERS DEVAM ŞARTI YÜZDE 80

Yeni yönetmelikte devam zorunluluğu da açıkça düzenlendi. Buna göre öğrencilerin kayıt oldukları derslerin yüzde 80’ine devam etmesi gerekiyor. Bu şartı karşılamayan öğrenci, ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına giremeyecek.

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DOKTORA YETERLİĞİNDE GEÇME NOTU 70

Doktora öğrencileri için yeterlik sınavının da kuralları netleştirildi. Öğrenci derslerini, seminerini ve gerekli AKTS’leri tamamlamasının ardından en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın sonunda yeterlik sınavına girmek zorunda olacak. Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek. Yazılı sınav ortalaması en az 70, sözlü sınav ortalaması da en az 70 olan öğrenci başarılı sayılacak.

AFET VE DOĞUMDA EK SÜRE VERİLEBİLECEK

Yönetmelikte öğrencilerin özel durumları da dikkate alındı. Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü öğrencilerine talep etmeleri hâlinde bir dönem, şartların devam etmesi durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilecek.

Doğum yapan lisansüstü kadın öğrencilere de talepleri hâlinde iki dönem ek süre tanınabilecek. Bu ek süreler azami öğrenim süresinden sayılmayacak.

Yeni yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.

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