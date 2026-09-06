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Spor

Italiano: "Buradan galibiyetle ayrılmak harika bir his"

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Italiano:

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Süper Lig'de Fenerbahçe'yi mağlup ettikleri mücadelenin ardından konuştu. Geri dönüşün önemine vurgu yapan İtalyan çalıştırıcı, "Bugün en güzel şey, çok zor bir deplasmanda geri düşüp kaybetmemek, oyundan kopmamak ve 3 puan almaktı" dedi.

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Vincenzo Italiano, oyuncularının geri düşmelerine rağmen çok iyi reaksiyon gösterdiğini söyledi.

"OYUNDAN KOPMAMAK VE 3 PUAN ALMAK ÖNEMLİYDİ"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İtalyan teknik adam, "Bugün en güzel şey, çok zor bir deplasmanda geri düşüp kaybetmemek, oyundan kopmamak ve 3 puan almaktı. Bu reaksiyon için çok mutluyum. Topu gereksiz kaybetmedik. İkinci yarıda fiziksel kalitemizi gösterdik. Oyundan hiç kopmadık. Orta sahada Orkun, Salih ve Olaitan, çok iyi performans gösterip gelişiyor. Orta sahanın maçın belirleyici bölümü olduğunu söyleyebilirim. Bugün oyuncularım orta sahada belirleyici performans gösterdi." diye konuştu.

Ligin uzun bir maraton olduğunu vurgulayan Italiano, "Bu takım daha ne yapabilir bilemiyorum. Henüz 4. haftadayız ve lig çok uzun. Yakın zamanda Avrupa maçları başlayacak. Maçlar sıkışık tarihlerde oynanacak. Herkesin yüzde 100 hazır olması gerekiyor. O zor zamanlarda gerçek Beşiktaş'ı görebiliriz. Bir maçı yüzde 100 domine edemezsiniz. İyi ve kaliteli oyunculara sahip Fenerbahçe'ye karşı maçı tamamen domine etmek kolay değil. Bugün karakter gösterdiğimizi düşünüyorum. Gol şansları, girdiğimiz pozisyonlarda bunu görebiliriz. Korkmadan oynuyoruz ve idmanda yaptıklarımızı maçta gösteriyoruz. Bu beni çok mutlu ediyor. Bu takımın potansiyelinin olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Vincenzo Italiano
Başlık ResmiVincenzo Italiano

"RAKİBİMİZ TAHMİN ETTİĞİMİZ GİBİ SAHAYA ÇIKTI"

Karşılaşma öncesindeki öngörülerinin gerçekleştiğini kaydeden tecrübeli teknik adam, "Maçtan önce rakibimizin tek forvet ve 10 numara ile oynayacağını düşünüyorduk ve öyle de oldu. Savunmada sayısal eşitlik kurmaya çalıştık. Oyunun devamı da öyle oldu. Agbadou, Emirhan, Murillo ve Rıdvan harika performans gösterdi. Rıdvan gol attı, bir bekin gol atması takımın ne kadar geliştiğini gösteriyor. Bugün topları kazanmaya çalıştık ve bunu da başardık. Hep ayağımızı sokmaya çalıştık. Muric'e de şans vermemeye çalıştık ve böyle de oldu." şeklinde konuştu.

Zor bir deplasmandan galibiyetle ayrıldıklarını söyleyen Italiano, "Burada oynamak benim ve ekibim adına büyük bir onurdu. Buradaki insanları gördüm, aşkla ve tutkuyla yaşıyorlar. Bu, benim ve ekibim için ayrıcalıktı. Zor bir deplasmandı. Buradan galibiyetle ayrılmak harika bir his. Bunu umuyordum ve öyle de oldu. Bu galibiyet kulübe armağan olsun. Bu galibiyeti camia çok istiyordu. Başkan ve sportif direktörümüz ne kadar önemli olduğunu söylüyordu. Gelen taraftarlarımıza armağan etmek istiyorum bu galibiyeti. Bütün Beşiktaş camiasına bu maç armağan olsun." ifadelerini kullandı.

Hakem ile ilgili bir soruyu da cevaplayan Italiano, "Güzel bir maç oynadık. Hakem hakkında konuşmak istemiyorum. Hakemin bugün işini yaptığını söyleyebilirim. Skriniar ile Vlahovic'in pozisyonu oldu, onun haricinde sıkıntısız bir maçtı. Umarım böyle devam eder ve sıkıntısız maçlar yaşarız. Umarım herkes iyi niyetli olur. Bugün iyi ve sportif bir gece olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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