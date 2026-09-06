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T.C. İSTANBUL ANADOLU 47. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 06.09.2026
İLAN

İSTANBUL ANADOLU 47. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 47. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2023/308 Esas
İLAN METNİ
Mahkememize ait 2023/308 esas 2026/181 karar sayılı ve 03/03/2026 tarihli ilamı ile sanıkZEYNEP BARUTÇUhakkında NitelikliHırsızlık suçundan TCK 142/2-h maddesi gereğince 4 yıl 2 ayhapis cezası verildiği, sanığın tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve tebligatında yapılamadığı anlaşıldığından,
Kararın ilanından itibaren7 gün içinde kararın tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ edilmiş sayılma tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya bu yöndeki tutanağın zabıt katibine tutturulup hakimliğimizce onaylatılması suretiyle, ek karar yönünden İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi İTİRAZ Yasa yolu açık olmak üzere verilen karar süresinde başvurmadığı taktirde hükmün kesinleyeceği ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN02542870
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