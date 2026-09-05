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Spor

Leandro Trossard: "Çok büyük bir derbi galibiyeti"

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Leandro Trossard:

rendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Beşiktaş'ta kanat oyuncusu Leandro Trossard, derbiden 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

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Chobani Stadı'nda oynanan maçın ardından Belçikalı futbolcu, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"ÇOK ANLAMLI VE ÖZEL BİR MAÇTI"

Maçta iyi bir performans sergilediklerini anlatan Trossard, "Özel bir maçtı. Özellikle taraftarımız için çok anlamlı ve özel bir maçtı. Daha iyi olan taraf bizdik. Sahada da bunu mücadelemizle gösterdiğimizi düşünüyorum. Üç puanı aldığımız için mutluyuz ve bugün taraftarımıza bir şeyler verebildiğimiz için çok mutluyuz." diye konuştu.

Derbi galibiyetinin öneminden bahseden 31 yaşındaki oyuncu, "Herkes için çok büyük bir maçtı, çok büyük bir derbi galibiyetiydi. Hem taraftar için hem camiamız için başkanımız için. Böyle zorlu bir deplasman derbisinden sonra bu şekilde kutlamak tabii ki de normal. Şu anda anın tadını çıkartıyoruz ama daha sonrasında işimize de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe - Beşiktaş
Başlık ResmiFenerbahçe - Beşiktaş

Trossard, bir basın mensubunun ilk yarıda Rıdvan Yılmaz, ikinci devrede ise Kassoum Ouattara ile önlü arkalı oynamasıyla ilgili sorusuna şu cevabı verdi:

"İkisi de çok iyi oyuncu, ikisi de çok farklı kalitelere sahip olan oyuncular. Herkesin hazır olduğunu, tüm takımın hazır olduğunu da bugün sizler de görebilirsiniz. Kariyerim boyunca ben de farklı oyuncularla oynadım, etrafımda farklı takım arkadaşlarım oldu. İkisiyle de oynamak, hem Rıdvan'la hem de Ouattara ile oynamak benim için harikaydı. Zor bir deplasman oynadık bugün, iyi bir takıma karşı oynadık ama biz maça hazırdık. Sahada da zaten bunu gösterdik, sahada görünmüştür. Daha fazla gol belki atabilirdik ama bugün için en önemli şey, 3 puanı almaktı ve 3 puanı aldığımız için mutluyuz."

Leandro Trossard, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:

"İyi başlamak önemliydi. Her sezon başı çok önemlidir. Tabii ki her maç ayrı ayrı önemlidir ama biz sezona iyi başladık. Böyle devam etmek istiyoruz. Sezon uzun, sezon sonu için konuşmak şu anda istemiyorum, henüz daha çok erken. Ama önümüzdeki maçlar için güzel bir sinyal oldu bizim adımıza. Güzel şeyler gösterdik, hepimizin hazır olduğunu da gösterdik."

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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