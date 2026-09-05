Ankara elektrik kesintisi 6-7 Eylül listesi güncellendi! Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
Ankara elektrik kesintisi 6-7 Eylül 2026 tarihleri için Başkent EDAŞ kesinti programıyla birlikte netleşti. Başkent genelinde planlı şebeke çalışmaları nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacak. "Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?", "Hangi ilçelerde elektrik kesintisi var?" sorularına cevap arayan vatandaşlar için kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri ile etkilenecek bölgeler belli oldu.
Ankara'da elektrik kesintisi Başkent EDAŞ'ın güncel kesinti listesi üzerinden takip ediliyor. 6 Eylül Pazar ve 7 Eylül Pazartesi günü uygulanacak planlı kesintiler ilçe ve mahallelere göre farklı saatlerde başlayıp sona erecek. Başkent EDAŞ, planlı elektrik kesintisi bilgilerini paylaştı.
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 EYLÜL 2026
AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:15 - 11:15 ÇELİKLİ, 153, 159, AKKENT, 300, MUSTAFA ÖZBEK, ULUPINAR, 156, 150, 154, YILDIRIM BEYAZIT, 152, 157, 158, 155, BÜĞDÜZSILINECEK, BÜĞDÜZ, 151
ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
12:00 - 18:00 MERİÇ, 1 NOLU, 1016, ÇANİÇİ, 100. YIL, 1033, MÜSELLİM, 436, BEKİR ADIBELLİ, ATOM, 1004, 1008, 1012, DAĞYAKAYOLU-, 1022, 622, 1071, 134, AKSOY, 606, USLU, 197, 1501, SANAYİ, 1036, 607, 1076, 595, 649, 609, DAĞYAKA MAH., 657, 1007, 683, 1502, 1052, 2002-, 1020, 635, 1525, GIDACILAR, 1069, 1072, 618, 623, 594, 1011, 652, 644, 642, 600, CEMİL MERİÇ, 633, 653, 593, 605, 1500, 634, DAĞYAKA, 608, BAYRAKTAR, 646, 1070, SEZAİ KARAKOÇ, 660, 1074, 627, 614, 1038, 1042, 632, 1523, FATİH SULTAN MEHMET, SARAY MAH., 666, 636, 628, 658, 655, 602, 1054, SARAY
ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
12:00 - 18:00 MERİÇ, 1 NOLU, 1016, ÇANİÇİ, 100. YIL, 1033, MÜSELLİM, 436, BEKİR ADIBELLİ, ATOM, 1004, 1008, 1012, DAĞYAKAYOLU-, 1022, 622, 1071, 134, AKSOY, 606, USLU, 197, 1501, SANAYİ, 1036, 607, 1076, 595, 649, 609, DAĞYAKA MAH., 657, 1007, 683, 1502, 1052, 2002-, 1020, 635, 1525, GIDACILAR, 1069, 1072, 618, 623, 594, 1011, 652, 644, 642, 600, CEMİL MERİÇ, 633, 653, 593, 605, 1500, 634, DAĞYAKA, 608, BAYRAKTAR, 646, 1070, SEZAİ KARAKOÇ, 660, 1074, 627, 614, 1038, 1042, 632, 1523, FATİH SULTAN MEHMET, SARAY MAH., 666, 636, 628, 658, 655, 602, 1054, SARAY
GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 16:30 EVREN YAYINCILIK, 3062
09:30 - 17:00 3064, KUMLUDERE
10:00 - 17:30 EVREN YAYINCILIK
HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:30 - 12:30 NİYAZİ SİREL, GELİN SOĞANI, BAHÇE YOLU, AK DİKEN, CUMHURİYET, GİRESUN, FAHRİ DALDAL, SELVİ, AÇELYA, DERE, FATİH, KARANFİL, KARLI, KARAHOCA, NURİ BEKTAŞ, KAPLAN, TAŞOCAĞI, İNCİ, TAŞLI, KIR ÇİÇEĞİ
KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 16:30 141, 142, 164, 166, 143, 157, 169, 168, GÖKKUŞAĞI, 165, 145, 144
12:00 - 18:00 MERİÇ, 1 NOLU, 1016, ÇANİÇİ, 100. YIL, 1033, MÜSELLİM, 436, BEKİR ADIBELLİ, ATOM, 1004, 1008, 1012, DAĞYAKAYOLU-, 1022, 622, 1071, 134, AKSOY, 606, USLU, 197, 1501, SANAYİ, 1036, 607, 1076, 595, 649, 609, DAĞYAKA MAH., 657, 1007, 683, 1502, 1052, 2002-, 1020, 635, 1525, GIDACILAR, 1069, 1072, 618, 623, 594, 1011, 652, 644, 642, 600, CEMİL MERİÇ, 633, 653, 593, 605, 1500, 634, DAĞYAKA, 608, BAYRAKTAR, 646, 1070, SEZAİ KARAKOÇ, 660, 1074, 627, 614, 1038, 1042, 632, 1523, FATİH SULTAN MEHMET, SARAY MAH., 666, 636, 628, 658, 655, 602, 1054, SARAY
KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:30 - 17:30 1766, MERKEZ, LAZLAR, KULOĞLU, OCAKÇIĞLU, MARANGELİ
POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
12:00 - 18:00 MERİÇ, 1 NOLU, 1016, ÇANİÇİ, 100. YIL, 1033, MÜSELLİM, 436, BEKİR ADIBELLİ, ATOM, 1004, 1008, 1012, DAĞYAKAYOLU-, 1022, 622, 1071, 134, AKSOY, 606, USLU, 197, 1501, SANAYİ, 1036, 607, 1076, 595, 649, 609, DAĞYAKA MAH., 657, 1007, 683, 1502, 1052, 2002-, 1020, 635, 1525, GIDACILAR, 1069, 1072, 618, 623, 594, 1011, 652, 644, 642, 600, CEMİL MERİÇ, 633, 653, 593, 605, 1500, 634, DAĞYAKA, 608, BAYRAKTAR, 646, 1070, SEZAİ KARAKOÇ, 660, 1074, 627, 614, 1038, 1042, 632, 1523, FATİH SULTAN MEHMET, SARAY MAH., 666, 636, 628, 658, 655, 602, 1054, SARAY
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 EYLÜL 2026
AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 11:00 DÜMBELEK İSTASYON, KARKIN
09:30 - 17:30 KAZIM KARABEKİR, BABAYAKUP, AHMETADİL, NİZAM, TARLA, ADİLE NAŞİT, DERYA, YÜKSELİŞ, ÖZGESU, OLUKPINAR, HİSARLIKAYA, BEŞİK, MERKEZ, BAĞLUM, DİNAR, ÇİLİNGİR., EKİNCİ, MALIKÖY., VADİ, HÜR., ALYAZMALIM, ÜCRET, YAPRAK, UĞURLU, AKTEPE, ARI, YELKEN, ALIÇ, AAAA, ATAPARK, AŞKIM, GERGİN, BADEM, ÇİLİNGİR, BEZGİN, TÜRKAY, DİŞBUDAK, GONCAGÜL, TURGUT ÖZAL, ÇAKIL, YEDİVEREN, VARLIK, VİRAN, BURÇAK, ANITTEPE, OYMAK, PEKER, YEŞİL, KEMAL SUNAL, DERVİŞ., BULUT, MAYIS, TOMRİS HAN, EMİR, BARDAK, YUNUS., SİVASLI, YENIHISAR, MEKTUBAT, KIVILCIM, TAŞDEMİR, DÜĞÜN, CİVANIM, ASMALI.., MERZİFON, BAĞCI, KARAÇAY, ÜRÜN, ÇEŞME, HAYAT, ÇELTİK, AK, D 200, PAPATYA.., NEFER, EKİN, KAVAK, ALİ AŞLAR, BAYSAL, GÖNÜL., AKBAĞ, YILMAZ ODABAŞI, UZUNGİL, GEVREK, ALAGÖZ, COŞKULU, GÜLMEZ, 1215, AYDEDE, ÇARK, ÜZÜM, ÇORUH, 1226, ATEŞ, AYAZ., ÖRGÜ, LEVENT, ALP, ORAK, ÖREN, HUKUK, ŞEMDİNLİ, HANİDİYE, TÜNEL, ERİM, KRAL, ÇOKÖREN, GİRNE, KERVAN, TURABİ, TÜRKOĞLU ALİ AĞA, YOLLUK, 1221, BOZKURT, 1216, ARDA, TANDOĞAN
ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:30 - 17:30 SAKIZAĞACI, YUKARI KÖYÜ, 1749, KAVAKLI YOLU, TATLAR MAHALLESİ, SAKIZ AĞACI, NENEHATUN, GÖKÇEYURT, KAVAKLI, KARAPÜRÇEK
11:00 - 12:30 ELİF NACİ, RAFET CANITEZ, 1026, ZÜLFÜ TİGREL
09:00 - 11:00 3205, 3206, 3204, 3203, 3117, 3091, 3033, 3115, ÇAYIRÖZÜ, PEÇENEK, 3089, 3090, 3148, 3108, 3017, 3028, 3035, 3154, 3041, 3212, 3040, 3062, 3078, 3061, 3058, 3044, 3098, 3097, GİCİK, 3085, TATLAR MAHALLESİ, 3100, 3037, 3039, 3146, 3024, 3029, 3043, 3101, 3018, 3095, 3103, 3111, 3084, GİCİK.., 3008, 3038, 3066, 3106, 3047, 3053, 3010, 3096, 3007, 3092, GİCİK.
AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
13:00 - 14:30 1.OKUL, AYAŞ ANKARA
09:30 - 17:00 BAYRAK, MİMARSİNAN-, VATAN, ERGENEKON, KARAGÖL, SANCAK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, BEYPAZARI, GÜNEYCE, PERİLİ, MAREŞAL, PİRİREİS, HİLAL, YILDIZ, ÖZAL
11:30 - 13:30 ERZURUM KONGRESİ, ERTUĞRULBEY, 30, SÖĞÜT, 28, ŞEHİT ÜMİT BÖLÜKOĞLU, 26, 36, 29, 33, 35, 27
BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:30 - 11:30 AHMET ÇAYIRI 7. AFET KONUTU, AHMETÇAYIRI
09:30 - 17:30 KÜÇÜKBOYALIK, BÜYÜKBAYAT, ŞEHRİBAN, YENİKÖY, BÜYÜKBOYALIK, ÜÇEM
09:00 - 17:00 DAVDANLI, ABAZLI, AKÇAALİ, KARAHASANLI, EVCİLER, KÖMÜRCÜ
BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:30 - 17:00 ESENTEPE 7, ESENTEPE 2, AKKAYA 1, RÜZGARLI, AKKAYA 5, EMİRTOZ, KADER, AKKAYA 3, HÜRRİYET 1., AKKAYA4, GÜLVEREN, GÖÇER, AKKAYA, KARTAL, KAZIM KARABEKİR
09:30 - 15:30 DİBEKÖREN, ŞEHİT HALİL KOÇAK, HEMŞİRE ŞENGÜL UZUNER, CENGİZHAN, ACISU, OĞUZ
ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:30 - 17:30 YAYLA GEBELER, ÜYÜCEK, KORKMAZLAR, ALAKOÇ, YAYLA MEŞELER, 6, 14, AVDAN, 21, YAYLA AVŞARLAR, YAYLA ÜYÜCEK, YENİ YAYLA, KUŞÇULAR, YAYLA KASIMLAR, HAMZALAR, KARAAĞAÇ, 5, BERÇİNYAYALAR, 17, 8, 25, ESKİCE ŞAHİNLER, 18, SÜLELER, DERENECİ, 15, YAYLA ALAKOÇ, 13, 10, 1, 16, GÖKBEL, YAYLA KUŞÇULAR, 12, 9, BERÇİNÇATAK, YAYLA EVLERİ HIDIRLAR, ŞAHİNLER, 19, 24, GEBELER
09:00 - 11:00 YUKARIDERE, ÇAMURLA
13:00 - 15:00 YAYLA YEDİÖREN
ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:15 - 17:15 399/2, 149, 120, İNCESU, ZİYA ORALAY, 151, 118, 116
14:00 - 15:30 ÖKSÜZLÜ, ÜMİT YAŞAR, A.FUAT CEBESOY, HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER, RASİH KAPLAN, NİSAN, SABİT SAĞIROĞLU, ARİF NİHAT ASYA, MUSTAFA FEHMİ GERÇEKER, RAFET CANITEZ, ŞEHİT HAKAN KANDEMİR
09:00 - 10:30 SABİT SAĞIROĞLU, ZÜLFÜ TİGREL
09:00 - 17:00 DAVDANLI, ABAZLI, AKÇAALİ, KARAHASANLI, EVCİLER, KÖMÜRCÜ
16:00 - 17:30 TEVFİK KIŞ, 629, KUDÜS
ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 17:00 DAVDANLI, ABAZLI, AKÇAALİ, KARAHASANLI, EVCİLER, KÖMÜRCÜ
12:00 - 14:00 149, 177, 168, 175, 150, 161, 173, 178, 169
ETİMESGUT SU KESİNTİSİ
09:00 - 11:00 AYAŞ ANKARA YOLU, ORHAN BEY, GÜLLÜ, NİLÜFER, KARANFİL, KAMELYA, ŞEHİT KADİR ÖZCAN, SÜMBÜL, BEGONYA, LALE
11:30 - 13:30 ERZURUM KONGRESİ, ERTUĞRULBEY, 30, SÖĞÜT, 28, ŞEHİT ÜMİT BÖLÜKOĞLU, 26, 36, 29, 33, 35, 27
15:00 - 17:00 DOMANİÇ, KASIMPATI, SÜMBÜL, LALE, ŞEHİT KADİR ÖZCAN
GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:30 - 16:30 3200, ANK. HUBUBAT BAKLİYAT TOP. İŞY., AHİBOZ
09:30 - 11:30 AHMET ÇAYIRI 7. AFET KONUTU, AHMETÇAYIRI
HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:30 - 17:00 CELAL BAYAR, 23, 24, VELİ DAŞDAN, 26, CUMHURİYET.., BALÇIKHİSAR, HÜSAMETTİN EFE
KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 11:00 DÜMBELEK İSTASYON, KARKIN
11:30 - 13:30 UYURCA
15:00 - 17:00 6, 15, 39, 34, ŞEHİT TÜMAY AKTEPE, 21, ÇAĞLAR, 20, 32, HÜSEYİN SAĞIRKAYA, 31, 25, ALİ SEYHAN, 26
KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:30 - 17:30 SAKIZAĞACI, YUKARI KÖYÜ, 1749, KAVAKLI YOLU, TATLAR MAHALLESİ, SAKIZ AĞACI, NENEHATUN, GÖKÇEYURT, KAVAKLI, KARAPÜRÇEK, 1470, 1512, 1511, 1514, 1510, 1504, 1508, 1519, 1515, ŞEHİT BÜLENT CENGİZ
09:00 - 11:00 SELÇUKLU, 29
11:00 - 12:30 ARDEŞEN, ÖZGÜRLÜK, KARAELMAS, 83, GÖNÜLCÜK, 84, 85, 19 MAYIS, DALAMAN, 86
15:30 - 17:00 FOÇA, BORU, ERFELEK, ÇAMLIK, ÇEVİK, GÜN SAZAK, SANATORYUM
13:30 - 15:59 FOÇA, DİKİLİ, ALACALI, MUSTAFA ASIM KÖKSAL, SANATORYUM, DURAK, YUNUS EMRE, GÜN SAZAK, ÇAMLIK, ÇUBUK
MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:15 - 17:15 399/2, 149, 120, İNCESU, ZİYA ORALAY, 151, 118, 116
09:30 - 17:30 SAKIZAĞACI, YUKARI KÖYÜ, 1749, KAVAKLI YOLU, TATLAR MAHALLESİ, SAKIZ AĞACI, NENEHATUN, GÖKÇEYURT, KAVAKLI, KARAPÜRÇEK
POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:30 - 17:30 KAZIM KARABEKİR, BABAYAKUP, AHMETADİL, NİZAM, TARLA, ADİLE NAŞİT, DERYA, YÜKSELİŞ, ÖZGESU, OLUKPINAR, HİSARLIKAYA, BEŞİK, MERKEZ, BAĞLUM, DİNAR, ÇİLİNGİR., EKİNCİ, MALIKÖY., VADİ, HÜR., ALYAZMALIM, ÜCRET, YAPRAK, UĞURLU, AKTEPE, ARI, YELKEN, ALIÇ, AAAA, ATAPARK, AŞKIM, GERGİN, BADEM, ÇİLİNGİR, BEZGİN, TÜRKAY, DİŞBUDAK, GONCAGÜL, TURGUT ÖZAL, ÇAKIL, YEDİVEREN, VARLIK, VİRAN, BURÇAK, ANITTEPE, OYMAK, PEKER, YEŞİL, KEMAL SUNAL, DERVİŞ., BULUT, MAYIS, TOMRİS HAN, EMİR, BARDAK, YUNUS., SİVASLI, YENIHISAR, MEKTUBAT, KIVILCIM, TAŞDEMİR, DÜĞÜN, CİVANIM, ASMALI.., MERZİFON, BAĞCI, KARAÇAY, ÜRÜN, ÇEŞME, HAYAT, ÇELTİK, AK, D 200, PAPATYA.., NEFER, EKİN, KAVAK, ALİ AŞLAR, BAYSAL, GÖNÜL., AKBAĞ, YILMAZ ODABAŞI, UZUNGİL, GEVREK, ALAGÖZ, COŞKULU, GÜLMEZ, 1215, AYDEDE, ÇARK, ÜZÜM, ÇORUH, 1226, ATEŞ, AYAZ., ÖRGÜ, LEVENT, ALP, ORAK, ÖREN, HUKUK, ŞEMDİNLİ, HANİDİYE, TÜNEL, ERİM, KRAL, ÇOKÖREN, GİRNE, KERVAN, TURABİ, TÜRKOĞLU ALİ AĞA, YOLLUK, 1221, BOZKURT, 1216, ARDA, TANDOĞAN
PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:15 - 13:15 577, 429, BİZİM, 578, 564, CUMHURİYET_2, 580, 414, ÖNCÜ, BEYKOZ, KURUSARI, REYHAN, BOZKURT, METEHAN., ŞADİ, 416, CEZBE, EVLİYA, 552, 415, 574, 569, 584, SAYGINLAR, HÜNER, 418, SEYYİD, 681, 565, SANAT, 432, 431, 430, ERGUVAN, SALTUK BUĞRA, GÜMÜŞOLUK, 417, 420, HACI BAYRAM VELİ.., SEÇKİN, 550, ŞEYH ŞAMİL., SAYAR, 560, NARLI, RECAİ, 558, TALAS., 557, 575, RAMAZAN, AÇELYA, 554, 551, 413, 419, 421
09:00 - 11:00 3205, 3206, 3204, 3203, 3117, 3091, 3033, 3115, ÇAYIRÖZÜ, PEÇENEK, 3089, 3090, 3148, 3108, 3017, 3028, 3035, 3154, 3041, 3212, 3040, 3062, 3078, 3061, 3058, 3044, 3098, 3097, GİCİK, 3085, TATLAR MAHALLESİ, 3100, 3037, 3039, 3146, 3024, 3029, 3043, 3101, 3018, 3095, 3103, 3111, 3084, GİCİK.., 3008, 3038, 3066, 3106, 3047, 3053, 3010, 3096, 3007, 3092, GİCİK.
SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
12:00 - 17:00 ANAYURT., SİNCAN DOĞAL BESİ ÇİFTLİĞİ
09:30 - 17:30 KAZIM KARABEKİR, BABAYAKUP, AHMETADİL, NİZAM, TARLA, ADİLE NAŞİT, DERYA, YÜKSELİŞ, ÖZGESU, OLUKPINAR, HİSARLIKAYA, BEŞİK, MERKEZ, BAĞLUM, DİNAR, ÇİLİNGİR., EKİNCİ, MALIKÖY., VADİ, HÜR., ALYAZMALIM, ÜCRET, YAPRAK, UĞURLU, AKTEPE, ARI, YELKEN, ALIÇ, AAAA, ATAPARK, AŞKIM, GERGİN, BADEM, ÇİLİNGİR, BEZGİN, TÜRKAY, DİŞBUDAK, GONCAGÜL, TURGUT ÖZAL, ÇAKIL, YEDİVEREN, VARLIK, VİRAN, BURÇAK, ANITTEPE, OYMAK, PEKER, YEŞİL, KEMAL SUNAL, DERVİŞ., BULUT, MAYIS, TOMRİS HAN, EMİR, BARDAK, YUNUS., SİVASLI, YENIHISAR, MEKTUBAT, KIVILCIM, TAŞDEMİR, DÜĞÜN, CİVANIM, ASMALI.., MERZİFON, BAĞCI, KARAÇAY, ÜRÜN, ÇEŞME, HAYAT, ÇELTİK, AK, D 200, PAPATYA.., NEFER, EKİN, KAVAK, ALİ AŞLAR, BAYSAL, GÖNÜL., AKBAĞ, YILMAZ ODABAŞI, UZUNGİL, GEVREK, ALAGÖZ, COŞKULU, GÜLMEZ, 1215, AYDEDE, ÇARK, ÜZÜM, ÇORUH, 1226, ATEŞ, AYAZ., ÖRGÜ, LEVENT, ALP, ORAK, ÖREN, HUKUK, ŞEMDİNLİ, HANİDİYE, TÜNEL, ERİM, KRAL, ÇOKÖREN, GİRNE, KERVAN, TURABİ, TÜRKOĞLU ALİ AĞA, YOLLUK, 1221, BOZKURT, 1216, ARDA, TANDOĞAN