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Ankara elektrik kesintisi 6-7 Eylül listesi güncellendi! Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

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Ankara elektrik kesintisi 6-7 Eylül listesi güncellendi! Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Ankara elektrik kesintisi 6-7 Eylül 2026 tarihleri için Başkent EDAŞ kesinti programıyla birlikte netleşti. Başkent genelinde planlı şebeke çalışmaları nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacak. "Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?", "Hangi ilçelerde elektrik kesintisi var?" sorularına cevap arayan vatandaşlar için kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri ile etkilenecek bölgeler belli oldu.

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Ankara'da elektrik kesintisi Başkent EDAŞ'ın güncel kesinti listesi üzerinden takip ediliyor. 6 Eylül Pazar ve 7 Eylül Pazartesi günü uygulanacak planlı kesintiler ilçe ve mahallelere göre farklı saatlerde başlayıp sona erecek. Başkent EDAŞ, planlı elektrik kesintisi bilgilerini paylaştı.

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 EYLÜL 2026

AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:15 - 11:15 ÇELİKLİ, 153, 159, AKKENT, 300, MUSTAFA ÖZBEK, ULUPINAR, 156, 150, 154, YILDIRIM BEYAZIT, 152, 157, 158, 155, BÜĞDÜZSILINECEK, BÜĞDÜZ, 151

ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

12:00 - 18:00 MERİÇ, 1 NOLU, 1016, ÇANİÇİ, 100. YIL, 1033, MÜSELLİM, 436, BEKİR ADIBELLİ, ATOM, 1004, 1008, 1012, DAĞYAKAYOLU-, 1022, 622, 1071, 134, AKSOY, 606, USLU, 197, 1501, SANAYİ, 1036, 607, 1076, 595, 649, 609, DAĞYAKA MAH., 657, 1007, 683, 1502, 1052, 2002-, 1020, 635, 1525, GIDACILAR, 1069, 1072, 618, 623, 594, 1011, 652, 644, 642, 600, CEMİL MERİÇ, 633, 653, 593, 605, 1500, 634, DAĞYAKA, 608, BAYRAKTAR, 646, 1070, SEZAİ KARAKOÇ, 660, 1074, 627, 614, 1038, 1042, 632, 1523, FATİH SULTAN MEHMET, SARAY MAH., 666, 636, 628, 658, 655, 602, 1054, SARAY

ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ

12:00 - 18:00 MERİÇ, 1 NOLU, 1016, ÇANİÇİ, 100. YIL, 1033, MÜSELLİM, 436, BEKİR ADIBELLİ, ATOM, 1004, 1008, 1012, DAĞYAKAYOLU-, 1022, 622, 1071, 134, AKSOY, 606, USLU, 197, 1501, SANAYİ, 1036, 607, 1076, 595, 649, 609, DAĞYAKA MAH., 657, 1007, 683, 1502, 1052, 2002-, 1020, 635, 1525, GIDACILAR, 1069, 1072, 618, 623, 594, 1011, 652, 644, 642, 600, CEMİL MERİÇ, 633, 653, 593, 605, 1500, 634, DAĞYAKA, 608, BAYRAKTAR, 646, 1070, SEZAİ KARAKOÇ, 660, 1074, 627, 614, 1038, 1042, 632, 1523, FATİH SULTAN MEHMET, SARAY MAH., 666, 636, 628, 658, 655, 602, 1054, SARAY

GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 16:30 EVREN YAYINCILIK, 3062

09:30 - 17:00 3064, KUMLUDERE

10:00 - 17:30 EVREN YAYINCILIK

HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:30 - 12:30 NİYAZİ SİREL, GELİN SOĞANI, BAHÇE YOLU, AK DİKEN, CUMHURİYET, GİRESUN, FAHRİ DALDAL, SELVİ, AÇELYA, DERE, FATİH, KARANFİL, KARLI, KARAHOCA, NURİ BEKTAŞ, KAPLAN, TAŞOCAĞI, İNCİ, TAŞLI, KIR ÇİÇEĞİ

KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 16:30 141, 142, 164, 166, 143, 157, 169, 168, GÖKKUŞAĞI, 165, 145, 144

12:00 - 18:00 MERİÇ, 1 NOLU, 1016, ÇANİÇİ, 100. YIL, 1033, MÜSELLİM, 436, BEKİR ADIBELLİ, ATOM, 1004, 1008, 1012, DAĞYAKAYOLU-, 1022, 622, 1071, 134, AKSOY, 606, USLU, 197, 1501, SANAYİ, 1036, 607, 1076, 595, 649, 609, DAĞYAKA MAH., 657, 1007, 683, 1502, 1052, 2002-, 1020, 635, 1525, GIDACILAR, 1069, 1072, 618, 623, 594, 1011, 652, 644, 642, 600, CEMİL MERİÇ, 633, 653, 593, 605, 1500, 634, DAĞYAKA, 608, BAYRAKTAR, 646, 1070, SEZAİ KARAKOÇ, 660, 1074, 627, 614, 1038, 1042, 632, 1523, FATİH SULTAN MEHMET, SARAY MAH., 666, 636, 628, 658, 655, 602, 1054, SARAY

Ankara elektrik kesintisi 6-7 Eylül listesi güncellendi! Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 6-7 Eylül listesi güncellendi! Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:30 - 17:30 1766, MERKEZ, LAZLAR, KULOĞLU, OCAKÇIĞLU, MARANGELİ

POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

12:00 - 18:00 MERİÇ, 1 NOLU, 1016, ÇANİÇİ, 100. YIL, 1033, MÜSELLİM, 436, BEKİR ADIBELLİ, ATOM, 1004, 1008, 1012, DAĞYAKAYOLU-, 1022, 622, 1071, 134, AKSOY, 606, USLU, 197, 1501, SANAYİ, 1036, 607, 1076, 595, 649, 609, DAĞYAKA MAH., 657, 1007, 683, 1502, 1052, 2002-, 1020, 635, 1525, GIDACILAR, 1069, 1072, 618, 623, 594, 1011, 652, 644, 642, 600, CEMİL MERİÇ, 633, 653, 593, 605, 1500, 634, DAĞYAKA, 608, BAYRAKTAR, 646, 1070, SEZAİ KARAKOÇ, 660, 1074, 627, 614, 1038, 1042, 632, 1523, FATİH SULTAN MEHMET, SARAY MAH., 666, 636, 628, 658, 655, 602, 1054, SARAY

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 EYLÜL 2026

AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 11:00 DÜMBELEK İSTASYON, KARKIN

09:30 - 17:30 KAZIM KARABEKİR, BABAYAKUP, AHMETADİL, NİZAM, TARLA, ADİLE NAŞİT, DERYA, YÜKSELİŞ, ÖZGESU, OLUKPINAR, HİSARLIKAYA, BEŞİK, MERKEZ, BAĞLUM, DİNAR, ÇİLİNGİR., EKİNCİ, MALIKÖY., VADİ, HÜR., ALYAZMALIM, ÜCRET, YAPRAK, UĞURLU, AKTEPE, ARI, YELKEN, ALIÇ, AAAA, ATAPARK, AŞKIM, GERGİN, BADEM, ÇİLİNGİR, BEZGİN, TÜRKAY, DİŞBUDAK, GONCAGÜL, TURGUT ÖZAL, ÇAKIL, YEDİVEREN, VARLIK, VİRAN, BURÇAK, ANITTEPE, OYMAK, PEKER, YEŞİL, KEMAL SUNAL, DERVİŞ., BULUT, MAYIS, TOMRİS HAN, EMİR, BARDAK, YUNUS., SİVASLI, YENIHISAR, MEKTUBAT, KIVILCIM, TAŞDEMİR, DÜĞÜN, CİVANIM, ASMALI.., MERZİFON, BAĞCI, KARAÇAY, ÜRÜN, ÇEŞME, HAYAT, ÇELTİK, AK, D 200, PAPATYA.., NEFER, EKİN, KAVAK, ALİ AŞLAR, BAYSAL, GÖNÜL., AKBAĞ, YILMAZ ODABAŞI, UZUNGİL, GEVREK, ALAGÖZ, COŞKULU, GÜLMEZ, 1215, AYDEDE, ÇARK, ÜZÜM, ÇORUH, 1226, ATEŞ, AYAZ., ÖRGÜ, LEVENT, ALP, ORAK, ÖREN, HUKUK, ŞEMDİNLİ, HANİDİYE, TÜNEL, ERİM, KRAL, ÇOKÖREN, GİRNE, KERVAN, TURABİ, TÜRKOĞLU ALİ AĞA, YOLLUK, 1221, BOZKURT, 1216, ARDA, TANDOĞAN

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ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:30 - 17:30 SAKIZAĞACI, YUKARI KÖYÜ, 1749, KAVAKLI YOLU, TATLAR MAHALLESİ, SAKIZ AĞACI, NENEHATUN, GÖKÇEYURT, KAVAKLI, KARAPÜRÇEK

11:00 - 12:30 ELİF NACİ, RAFET CANITEZ, 1026, ZÜLFÜ TİGREL

09:00 - 11:00 3205, 3206, 3204, 3203, 3117, 3091, 3033, 3115, ÇAYIRÖZÜ, PEÇENEK, 3089, 3090, 3148, 3108, 3017, 3028, 3035, 3154, 3041, 3212, 3040, 3062, 3078, 3061, 3058, 3044, 3098, 3097, GİCİK, 3085, TATLAR MAHALLESİ, 3100, 3037, 3039, 3146, 3024, 3029, 3043, 3101, 3018, 3095, 3103, 3111, 3084, GİCİK.., 3008, 3038, 3066, 3106, 3047, 3053, 3010, 3096, 3007, 3092, GİCİK.

AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

13:00 - 14:30 1.OKUL, AYAŞ ANKARA

09:30 - 17:00 BAYRAK, MİMARSİNAN-, VATAN, ERGENEKON, KARAGÖL, SANCAK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, BEYPAZARI, GÜNEYCE, PERİLİ, MAREŞAL, PİRİREİS, HİLAL, YILDIZ, ÖZAL

11:30 - 13:30 ERZURUM KONGRESİ, ERTUĞRULBEY, 30, SÖĞÜT, 28, ŞEHİT ÜMİT BÖLÜKOĞLU, 26, 36, 29, 33, 35, 27

BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:30 - 11:30 AHMET ÇAYIRI 7. AFET KONUTU, AHMETÇAYIRI

09:30 - 17:30 KÜÇÜKBOYALIK, BÜYÜKBAYAT, ŞEHRİBAN, YENİKÖY, BÜYÜKBOYALIK, ÜÇEM

09:00 - 17:00 DAVDANLI, ABAZLI, AKÇAALİ, KARAHASANLI, EVCİLER, KÖMÜRCÜ

BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:30 - 17:00 ESENTEPE 7, ESENTEPE 2, AKKAYA 1, RÜZGARLI, AKKAYA 5, EMİRTOZ, KADER, AKKAYA 3, HÜRRİYET 1., AKKAYA4, GÜLVEREN, GÖÇER, AKKAYA, KARTAL, KAZIM KARABEKİR

09:30 - 15:30 DİBEKÖREN, ŞEHİT HALİL KOÇAK, HEMŞİRE ŞENGÜL UZUNER, CENGİZHAN, ACISU, OĞUZ

Ankara elektrik kesintisi 6-7 Eylül listesi güncellendi! Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
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ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:30 - 17:30 YAYLA GEBELER, ÜYÜCEK, KORKMAZLAR, ALAKOÇ, YAYLA MEŞELER, 6, 14, AVDAN, 21, YAYLA AVŞARLAR, YAYLA ÜYÜCEK, YENİ YAYLA, KUŞÇULAR, YAYLA KASIMLAR, HAMZALAR, KARAAĞAÇ, 5, BERÇİNYAYALAR, 17, 8, 25, ESKİCE ŞAHİNLER, 18, SÜLELER, DERENECİ, 15, YAYLA ALAKOÇ, 13, 10, 1, 16, GÖKBEL, YAYLA KUŞÇULAR, 12, 9, BERÇİNÇATAK, YAYLA EVLERİ HIDIRLAR, ŞAHİNLER, 19, 24, GEBELER

09:00 - 11:00 YUKARIDERE, ÇAMURLA

13:00 - 15:00 YAYLA YEDİÖREN

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:15 - 17:15 399/2, 149, 120, İNCESU, ZİYA ORALAY, 151, 118, 116

14:00 - 15:30 ÖKSÜZLÜ, ÜMİT YAŞAR, A.FUAT CEBESOY, HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER, RASİH KAPLAN, NİSAN, SABİT SAĞIROĞLU, ARİF NİHAT ASYA, MUSTAFA FEHMİ GERÇEKER, RAFET CANITEZ, ŞEHİT HAKAN KANDEMİR

09:00 - 10:30 SABİT SAĞIROĞLU, ZÜLFÜ TİGREL

09:00 - 17:00 DAVDANLI, ABAZLI, AKÇAALİ, KARAHASANLI, EVCİLER, KÖMÜRCÜ

16:00 - 17:30 TEVFİK KIŞ, 629, KUDÜS

ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 17:00 DAVDANLI, ABAZLI, AKÇAALİ, KARAHASANLI, EVCİLER, KÖMÜRCÜ

12:00 - 14:00 149, 177, 168, 175, 150, 161, 173, 178, 169

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

09:00 - 11:00 AYAŞ ANKARA YOLU, ORHAN BEY, GÜLLÜ, NİLÜFER, KARANFİL, KAMELYA, ŞEHİT KADİR ÖZCAN, SÜMBÜL, BEGONYA, LALE

11:30 - 13:30 ERZURUM KONGRESİ, ERTUĞRULBEY, 30, SÖĞÜT, 28, ŞEHİT ÜMİT BÖLÜKOĞLU, 26, 36, 29, 33, 35, 27

15:00 - 17:00 DOMANİÇ, KASIMPATI, SÜMBÜL, LALE, ŞEHİT KADİR ÖZCAN

GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:30 - 16:30 3200, ANK. HUBUBAT BAKLİYAT TOP. İŞY., AHİBOZ

09:30 - 11:30 AHMET ÇAYIRI 7. AFET KONUTU, AHMETÇAYIRI

HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:30 - 17:00 CELAL BAYAR, 23, 24, VELİ DAŞDAN, 26, CUMHURİYET.., BALÇIKHİSAR, HÜSAMETTİN EFE

KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 11:00 DÜMBELEK İSTASYON, KARKIN

11:30 - 13:30 UYURCA

15:00 - 17:00 6, 15, 39, 34, ŞEHİT TÜMAY AKTEPE, 21, ÇAĞLAR, 20, 32, HÜSEYİN SAĞIRKAYA, 31, 25, ALİ SEYHAN, 26

KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:30 - 17:30 SAKIZAĞACI, YUKARI KÖYÜ, 1749, KAVAKLI YOLU, TATLAR MAHALLESİ, SAKIZ AĞACI, NENEHATUN, GÖKÇEYURT, KAVAKLI, KARAPÜRÇEK, 1470, 1512, 1511, 1514, 1510, 1504, 1508, 1519, 1515, ŞEHİT BÜLENT CENGİZ

09:00 - 11:00 SELÇUKLU, 29

11:00 - 12:30 ARDEŞEN, ÖZGÜRLÜK, KARAELMAS, 83, GÖNÜLCÜK, 84, 85, 19 MAYIS, DALAMAN, 86

15:30 - 17:00 FOÇA, BORU, ERFELEK, ÇAMLIK, ÇEVİK, GÜN SAZAK, SANATORYUM

13:30 - 15:59 FOÇA, DİKİLİ, ALACALI, MUSTAFA ASIM KÖKSAL, SANATORYUM, DURAK, YUNUS EMRE, GÜN SAZAK, ÇAMLIK, ÇUBUK

Ankara elektrik kesintisi 6-7 Eylül listesi güncellendi! Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
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MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:15 - 17:15 399/2, 149, 120, İNCESU, ZİYA ORALAY, 151, 118, 116

09:30 - 17:30 SAKIZAĞACI, YUKARI KÖYÜ, 1749, KAVAKLI YOLU, TATLAR MAHALLESİ, SAKIZ AĞACI, NENEHATUN, GÖKÇEYURT, KAVAKLI, KARAPÜRÇEK

POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:30 - 17:30 KAZIM KARABEKİR, BABAYAKUP, AHMETADİL, NİZAM, TARLA, ADİLE NAŞİT, DERYA, YÜKSELİŞ, ÖZGESU, OLUKPINAR, HİSARLIKAYA, BEŞİK, MERKEZ, BAĞLUM, DİNAR, ÇİLİNGİR., EKİNCİ, MALIKÖY., VADİ, HÜR., ALYAZMALIM, ÜCRET, YAPRAK, UĞURLU, AKTEPE, ARI, YELKEN, ALIÇ, AAAA, ATAPARK, AŞKIM, GERGİN, BADEM, ÇİLİNGİR, BEZGİN, TÜRKAY, DİŞBUDAK, GONCAGÜL, TURGUT ÖZAL, ÇAKIL, YEDİVEREN, VARLIK, VİRAN, BURÇAK, ANITTEPE, OYMAK, PEKER, YEŞİL, KEMAL SUNAL, DERVİŞ., BULUT, MAYIS, TOMRİS HAN, EMİR, BARDAK, YUNUS., SİVASLI, YENIHISAR, MEKTUBAT, KIVILCIM, TAŞDEMİR, DÜĞÜN, CİVANIM, ASMALI.., MERZİFON, BAĞCI, KARAÇAY, ÜRÜN, ÇEŞME, HAYAT, ÇELTİK, AK, D 200, PAPATYA.., NEFER, EKİN, KAVAK, ALİ AŞLAR, BAYSAL, GÖNÜL., AKBAĞ, YILMAZ ODABAŞI, UZUNGİL, GEVREK, ALAGÖZ, COŞKULU, GÜLMEZ, 1215, AYDEDE, ÇARK, ÜZÜM, ÇORUH, 1226, ATEŞ, AYAZ., ÖRGÜ, LEVENT, ALP, ORAK, ÖREN, HUKUK, ŞEMDİNLİ, HANİDİYE, TÜNEL, ERİM, KRAL, ÇOKÖREN, GİRNE, KERVAN, TURABİ, TÜRKOĞLU ALİ AĞA, YOLLUK, 1221, BOZKURT, 1216, ARDA, TANDOĞAN

PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:15 - 13:15 577, 429, BİZİM, 578, 564, CUMHURİYET_2, 580, 414, ÖNCÜ, BEYKOZ, KURUSARI, REYHAN, BOZKURT, METEHAN., ŞADİ, 416, CEZBE, EVLİYA, 552, 415, 574, 569, 584, SAYGINLAR, HÜNER, 418, SEYYİD, 681, 565, SANAT, 432, 431, 430, ERGUVAN, SALTUK BUĞRA, GÜMÜŞOLUK, 417, 420, HACI BAYRAM VELİ.., SEÇKİN, 550, ŞEYH ŞAMİL., SAYAR, 560, NARLI, RECAİ, 558, TALAS., 557, 575, RAMAZAN, AÇELYA, 554, 551, 413, 419, 421

09:00 - 11:00 3205, 3206, 3204, 3203, 3117, 3091, 3033, 3115, ÇAYIRÖZÜ, PEÇENEK, 3089, 3090, 3148, 3108, 3017, 3028, 3035, 3154, 3041, 3212, 3040, 3062, 3078, 3061, 3058, 3044, 3098, 3097, GİCİK, 3085, TATLAR MAHALLESİ, 3100, 3037, 3039, 3146, 3024, 3029, 3043, 3101, 3018, 3095, 3103, 3111, 3084, GİCİK.., 3008, 3038, 3066, 3106, 3047, 3053, 3010, 3096, 3007, 3092, GİCİK.

SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

12:00 - 17:00 ANAYURT., SİNCAN DOĞAL BESİ ÇİFTLİĞİ

09:30 - 17:30 KAZIM KARABEKİR, BABAYAKUP, AHMETADİL, NİZAM, TARLA, ADİLE NAŞİT, DERYA, YÜKSELİŞ, ÖZGESU, OLUKPINAR, HİSARLIKAYA, BEŞİK, MERKEZ, BAĞLUM, DİNAR, ÇİLİNGİR., EKİNCİ, MALIKÖY., VADİ, HÜR., ALYAZMALIM, ÜCRET, YAPRAK, UĞURLU, AKTEPE, ARI, YELKEN, ALIÇ, AAAA, ATAPARK, AŞKIM, GERGİN, BADEM, ÇİLİNGİR, BEZGİN, TÜRKAY, DİŞBUDAK, GONCAGÜL, TURGUT ÖZAL, ÇAKIL, YEDİVEREN, VARLIK, VİRAN, BURÇAK, ANITTEPE, OYMAK, PEKER, YEŞİL, KEMAL SUNAL, DERVİŞ., BULUT, MAYIS, TOMRİS HAN, EMİR, BARDAK, YUNUS., SİVASLI, YENIHISAR, MEKTUBAT, KIVILCIM, TAŞDEMİR, DÜĞÜN, CİVANIM, ASMALI.., MERZİFON, BAĞCI, KARAÇAY, ÜRÜN, ÇEŞME, HAYAT, ÇELTİK, AK, D 200, PAPATYA.., NEFER, EKİN, KAVAK, ALİ AŞLAR, BAYSAL, GÖNÜL., AKBAĞ, YILMAZ ODABAŞI, UZUNGİL, GEVREK, ALAGÖZ, COŞKULU, GÜLMEZ, 1215, AYDEDE, ÇARK, ÜZÜM, ÇORUH, 1226, ATEŞ, AYAZ., ÖRGÜ, LEVENT, ALP, ORAK, ÖREN, HUKUK, ŞEMDİNLİ, HANİDİYE, TÜNEL, ERİM, KRAL, ÇOKÖREN, GİRNE, KERVAN, TURABİ, TÜRKOĞLU ALİ AĞA, YOLLUK, 1221, BOZKURT, 1216, ARDA, TANDOĞAN

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