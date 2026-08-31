Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlarla birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı, BTK ve DHMİ'de üst düzey atamalar yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararla birlikte kamu kurumlarında önemli değişiklikler yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı kurumlara üst düzey atamalar yapıldı

BAKAN YARDIMCILIĞINA YILMAZ ATANDI

Karara göre Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz atandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanlığına ise Mehmet Koçyiğit getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı kurumlara üst düzey atamalar yapıldı

BTK'DA GÖREV DEĞİŞİMİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu üyeliklerine, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Enes Çakmak, Celalettin Dinçer ve Liman Peker atandı.

DHMİ'DE FATİH ÇAKMAK DÖNEMİ

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına ise kurumun Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Çakmak getirildi. Yeni atamalarla birlikte ilgili kurumlarda görev dağılımı yeniden şekillendi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası