Cumhurbaşkanı Erdoğan, Leyla Zana ile görüştü! Başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski milletvekili Leyla Zana'yı arayarak eşi Mehdi Zana'nın vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski milletvekili Leyla Zana ile telefonda görüşerek, hayatını kaybeden eşi Mehdi Zana için başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Leyla Zana ile telefonda görüştü.
Erdoğan görüşmede, Zana'nın hayatını kaybeden eşi Mehdi Zana için başsağlığı dileklerini iletti.
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