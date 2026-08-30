Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde seraların arasında çıkan yangın, Manavgat'taki yangına müdahale için bölgede bulunan helikopter pilotunun dikkati sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Kahyalar Mahallesi'nde saat 14.20 sıralarında seraların bulunduğu alanda yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, yakınlardaki bir serada gerçekleştirilen kaynak çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımlar alevlere neden oldu.

Gökyüzünden gördü, anında müdahale etti! Pilotunun dikkati faciayı önledi

Kısa sürede yükselen alevler, yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle çevrede paniğe yol açtı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekiplerinin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Gazipaşa ve Demirtaş istasyonlarından ekipler ile Gazipaşa Belediyesi ekipleri sevk edildi.

PİLOT ALEVLERİ HAVADAN FARK ETTİ

Yangının büyümesini engelleyen müdahale ise bölgede bulunan yangın söndürme helikopterinden geldi. Manavgat Beşkonak'taki yangında görevli olan helikopter, yakıt ikmali için havalimanına ilerlediği sırada seraların arasındaki alevleri fark etti.

Pilotun dikkati sayesinde helikopter hızla yangın bölgesine yönlendirildi. Ekipler, karadan müdahale başlamadan önce alevlerin üzerine havadan su bırakarak yangının kontrol altına alınmasına katkı sağladı.

Gökyüzünden gördü, anında müdahale etti! Pilotunun dikkati faciayı önledi

HIZLA KONTROL ALTINA ALINDI

Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği bölgede, ekiplerin karadan ve havadan koordineli müdahalesi sonucu yangın yakındaki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangından etkilenen sera ve tarım arazilerindeki hasarın belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili jandarma ekiplerinin tahkikatı sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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