Kaş ilçesindeki orman yangınının 25.saatinde kontrol altına alındığı Antalya’da bu kez de Manavgat’ta orman yangını çıktı. Beşkonak Köprülü Kanyonu yakınlarındaki yangına 3 uçak, 15 helikopter, 54 arazöz, 4 iş makinesi ve 350 personelle müdahale sürüyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki çıkan orman yangını dün Antalya’nın Kaş ilçesine sıçramış, çok sayıda ev tahliye edilmişti. Kaş ilçesine kadar ilerleyen orman yangını 25. saatinde kontrol altına alınmıştı.

Antalya Manavgat’ta orman yangını! Müdahale sürüyor

MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI

Antalya’nın bu kez de Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Yoğun çam ağaçlarının bulunduğu bölgede etkili olan yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangın söndürme çalışmalarına destek olmak isteyen Düzağaç, Burmahan ve çevre mahallelerden vatandaşlar da otomobil ve traktörleriyle bölgeye gitti.

Antalya Manavgat’ta orman yangını! Müdahale sürüyor

Orman Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda "3 uçak, 15 helikopter, 54 arazöz, 4 iş makinesi, 350 personel Antalya #Manavgat’ta meydana gelen yangına havadan ve karadan müdahalemiz devam ediyor. Yangını bir an evvel kontrol altına almak için ekiplerimiz tüm güçleriyle mücadele ediyor” denildi.

NE OLMUŞTU?

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki yangın başladıktan sonra rüzgarın etkisiyle Antalya'nın Kaş ilçesine sıçramıştı. Saklıkent Kanyonu'na yakın bir noktada çıkan yangında alevler, şiddetli rüzgarla birlikte kanyondan gelen dereyi aşarak Kaş sınırlarında kalan ormanlık alana geçmişti. Yangın nedeniyle Palamut Mahallesi'ndeki bazı evlerde hasar oluşmuştu. Tahliye edilen mahalledeki bazı ev ve seralar yanmıştı.

Antalya Manavgat’ta orman yangını! Müdahale sürüyor

Kaş'taki çalışmaları yerinde takip eden Antalya Valisi Hulusi Şahin, yaptığı açıklamada "Hem de vatandaşlarımız evlerini ve seralarını kurtarmaya çalıştılar. Onların tahliyesi de bizim açımızdan zor oldu. Rüzgar da bizi çok zorladı. Fakat bazı kayıplarımıza rağmen büyük oranda hem vatandaşlarımızın can emniyetini sağladık hem de evlerin büyük çoğunluğunu koruduk” demişti.

Antalya Manavgat’ta orman yangını! Müdahale sürüyor

"CAN KAYBIMIZ YOK"

Rüzgarın hızının gün içinde 40-50 hatta 60 kilometreyi bulduğuna dikkati çeken Vali Şahin, "Şükürler olsun can kaybımız yok. Olabilirdi çünkü bu bölgede çok büyük nüfus var. Evlerinden ayrılmak istemiyor vatandaşlar çünkü evleri ve seraları var. Epey bir mücadele verdik. Şu an itibarıyla can kaybı yok. Bir yaralanma da ihbar edilmedi” demişti.

25. SAATİNDE KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Kaş ilçesine kadar ilerleyen orman yangını 25. saatinde kontrol altına alınmıştı. Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Muğla Seydikemer’de orman dışı alanda başlayarak Antalya Kaş’a sıçrayan yangını, ekiplerimizin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucunda kontrol altına aldık. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor” denilmişti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ | Manavgat Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİManavgat

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