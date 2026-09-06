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Spor

Hüseyin Çimşir: "Trabzonspor 3 kulvarda da yarışacak"

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Hüseyin Çimşir:

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni farklı mağlup ettikleri mücadelenin ardından konuştu. Kadronun kalitesine dikkat çeken Çimşir, "Trabzonspor bence 3 kulvarda da bu sezon için söylüyorum, zirveyi hedefleyecek. Bunu hayal olarak kimseye satmıyorum" dedi.

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 5-0 yenen Trabzonspor'da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, "Oyuncu grubunun isteğinden, arzusundan son derece memnunum. Yavaş yavaş, adım adım yukarıya doğru gideceğiz." dedi.

"KADRO İÇİN ERTUĞRUL BAŞKANA TEŞEKKÜR ETMEK LAZIM"

Çimşir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazandıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Oyuncular, çok iyi reaksiyon verdi. Kısa sürede bizim yapmış olduğumuz bir şey yoktur ama enerjileri, istekleri, arzuları iyiydi. Kazandığımız için mutluyuz. Böyle bir kadro kurduğu için Ertuğrul başkana teşekkür etmek lazım. Hem Trabzon şehri için hem Türk futbolu için ciddi anlamda emek verilerek kurulmuş bir kadro olduğunu düşünüyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Ciddi anlamda onlar da destek verdi, enerjileri yüksekti. Bence iyi bir maç oldu. Bölüm bölüm, parça parça eksikliklerimiz var ama bunları çalışılarak giderilecek problemler olarak görüyorum. Tekrar oyuncularımı kutluyorum. "

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Çimşir, bir haftalık sürede nelerin değiştiği yönündeki bir soru üzerine, şu ifadeleri kullandı:

"Pratikte çok bir şey çalışamadık. Bir tane antrenman yaptık çünkü izinli oyuncular vardı. Onların gelmesiyle sadece cuma günü sahada taktiksel bir şeyler çalıştık. Ama o 4-5 günlük süreçte oyunculara dokunarak oyuncuların enerjisini yukarıya çıkarmaya odaklandık. Oyuncularla konuşarak daha çok teoride gösterdik, anlattık. Antrenmanlardaki o enerjileri, coşkuları bir şekilde bize geri bildirim olarak verdiler. Tabii istediğimiz oyunu oynamak kolay değil. Ön alan baskısıyla başlayacağımızı söylemiştik, bir 10-15 dakika istediğimiz gibi oldu. Skoru bulduktan sonra biraz daha geçiş yediğimiz zamanlar var. Ama tekrar söylüyorum, oyuncu grubunun isteğinden, arzusundan son derece memnunum. Yavaş yavaş, adım adım yukarıya doğru gideceğiz."

Hüseyin Çimşir
Başlık ResmiHüseyin Çimşir

"BUNU HAYAL OLARAK KİMSEYE SATMIYORUM."

Farklı skorlu galibiyete ilişkin Çimşir, "Üç günde elimde sihirli değnek yok, benim yapmış olduğum bir şey değil. Biz sadece oyunculara bu kısa dönemde yardım etmeye çalıştık. Bu işi yapan oyuncular. Ciddi anlamda kaliteli bir kadromuz var. Kaybedilmiş bir şey yok. Uzun bir lig maratonu, bu şehir bu takımla beraber bence hayal kurulacak bir yola gidecek. Trabzonspor bence 3 kulvarda da bu sezon için söylüyorum, zirveyi hedefleyecek. Bunu hayal olarak kimseye satmıyorum. Ama bu takıma güvendiğim için hep beraber bu hayali kurduracaklarını düşünüyorum. Olur olmaz o tarafı bilmiyorum ama şuna eminim bu oyuncular, bu takım 3 kulvarda zirve yarışını verecektir." şeklinde konuştu.

"ÇALIŞARAK ADIM ADIM YUKARIYA DOĞRU ÇIKACAĞIZ"

Çimşir, Gençlerbirliği maçında bu sezon ilk gollerini atan Onuachu'nun sakatlığının ciddi olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Herkesle konuşmaya çalıştım. Sadece Onuachu özelinde değil. Ancak bazen santrforlar gol baskısına girebilir. Bugün de söyledim ona. Rahmetli Özkan hocanın bir sözü vardır. Santrfor pozisyona giriyorsa korkmayın diye. O da giriyordu, atamıyordu. Bir gün atacaktı, bugün attı. Ciddi anlamda geçen sene de bu takıma katkı verdiğini düşünüyorum. Bizim önemli oyuncularımızdan biri. Böyle bir silahımız var. Özellikle kenardan gelecek ortalarla buluşturduğumuzda daha da çok gol yapabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi bu bir süreç. Birbirimizi tanıyacağız. Onlar bizi tanıyacak, biz onları tanıyacağız. Bizim işimiz bu. Bahane, mazeret üretmeden çalışarak adım adım yukarıya doğru çıkacağız."

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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