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Spor

Trabzonspor'da Paul Onuachu sakatlandı

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Trabzonspor'da Paul Onuachu sakatlandı

Trabzonspor'un Gençlerbirliği'ni 5 golle mağlup ettiği maçta duble yapan Nijeryalı forvet Paul Onuachu, karşılaşmanın ilk devresinde sakatlanarak devam edemedi.

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Trabzonspor formasıyla geçen sezon gol kralı olan Paul Onuachu, Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasındaki Gençlerbirliği maçında attığı 2 golle bu sezon ilk gollerine kavuştu.

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155 GÜN SONRA SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Geçen sezon 22 golle Başakşehirli Eldor Shomurodov ile birlikte ligi gol kralı olarak tamamlayan Nijeryalı oyuncu, 155 gün sonra Gençlerbirliği maçında gol suskunluğunu bozdu. Geçen sezon ligin 28. haftasındaki Galatasaray maçında son golünü atan Onuachu, 6'sı geçen sezon 3'ü de bu sezon olmak üzere 9 maç aradan sonra ligde gol kaydetti.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Bordo-mavili oyuncu, karşılaşmanın ilk yarısında kasığını tutarak oyundan alınırken yerini Dju'ya bıraktı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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