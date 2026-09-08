Denizin Google Maps'i geliyor! Bakan Kurum 'DERİA'yı resmen duyurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fethiye-Göcek'te hayata geçirilen çevre projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurum, denizlerde kontrolsüz demirlemenin önüne geçmek amacıyla geliştirilen DERİA sistemiyle bağlama noktalarının dijital ortamda görüntülenip rezerve edilebileceğini belirterek, "DERİA, denizin Google Maps'i olacak" dedi. Sistemin tanıtım filminde ise Ata Demirer ve Erkan Can rol aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde başlatılan çevre çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurum, hayata geçirilen DERİA sistemiyle denizlerde bağlama noktalarının dijital olarak görülebileceğini ve rezervasyon yapılabileceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın himayesinde ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamında Fethiye İç Körfez'de dip çamuru temizliği için ilk adım atıldı.

Programda konuşan Bakan Kurum, Göcek ve Dalaman koylarını kapsayan yaklaşık 90 kilometrelik sahil şeridinde mapa-şamandıra sistemiyle yeni bir düzen oluşturduklarını belirtti.

Kurum, deniz çayırlarının korunmasının önemine dikkat çekerek, kontrolsüz çapaların deniz tabanında ciddi tahribata yol açtığını söyledi.

"DERİA, DENİZİN GOOGLE MAPS'İ OLACAK"

Projenin dijital ayağı olan DERİA sistemine ilişkin bilgi veren Kurum, koylardaki bağlama noktalarının sistem üzerinden takip edilebileceğini belirtti.

Kurum, "Artık denizcilerimiz; koyları, boş bağlama noktalarını ve uygunluk durumunu haritadan görecekler. Dijital telefon uygulaması üzerinden kolayca rezervasyon yapabilecek" dedi.

DERİA'nın denizciler için kolaylık sağlayacağını ve deniz ekosisteminin korunmasına katkı sunacağını belirten Kurum, "DERİA, denizin Google Maps'i olacak" ifadelerini kullandı.

Fethiye-Göcek bölgesinde 926 sabit bağlama mapası ve 906 tonoz yerleştirildiğini aktaran Kurum, bu sistemlerin deniz çayırlarına ve deniz canlılarına zarar vermeyecek şekilde tasarlandığını söyledi.

Denizin Google Maps'i geliyor! Bakan Kurum 'DERİA'yı resmen duyurdu

600 HEKTARLIK ALANDA DİP ÇAMURU TEMİZLENECEK

Fethiye Körfezi'nde yıllar içinde biriken dip çamurunun temizlenmesi için de çalışma başlatıldığını açıklayan Kurum, iki dip tarama gemisinin sahada görev yapacağını belirtti.

Kurum, yaklaşık 600 hektarlık alanda biriken 16 milyon metreküp dip çamurunun 3 yıl içerisinde körfezden çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi. Çalışmalar tamamlandığında iç körfezde ortalama 3,4 metrelik su derinliğine ulaşılmasının planlandığını ifade etti.

Bakan Kurum, çevre çalışmalarının yalnızca Fethiye ile sınırlı olmadığını belirterek Marmara, İzmit Körfezi, İzmir Körfezi, Eğirdir Gölü, Beyşehir, Salda, Mogan ve Meke'de de çeşitli projelerin sürdüğünü aktardı.

Kurum ayrıca Marmara Denizi'nin korunması amacıyla Dünya Bankası'ndan 400 milyon euroluk dış finansman sağlandığını açıkladı.

Denizin Google Maps'i geliyor! Bakan Kurum 'DERİA'yı resmen duyurdu

TANITIM FİLMİNDE ÜNLÜ İSİMLER

Mapa-şamandıra sistemi, Ata Demirer ve Erkan Can'ın rol aldığı tanıtım filmiyle kamuoyuna anlatıldı.

Bakan Kurum, tanıtım filminden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Filmde Demirer ve Can, tekneyle Akdeniz'de seyir halindeyken deniz çayırlarının su altındaki yaşam için önemine dikkat çekti.

İkilinin sohbetinde, teknelerin koylarda kontrolsüz şekilde demirlemesinin deniz tabanındaki canlılara ve deniz çayırlarına zarar verdiği vurgulandı. Mapa-şamandıra sistemiyle teknelerin doğrudan deniz tabanına çapa atmak yerine önceden belirlenen sabit noktalara bağlanmasının sağlandığı aktarıldı.

Bakan Kurum da paylaşımında Fethiye'nin su altındaki zengin yaşamına dikkat çekerek, sistem sayesinde kontrolsüz demirlemenin önüne geçildiğini ve deniz ekosisteminin korunduğunu belirtti.

GÖCEK'TE 17 KOYDA UYGULANIYOR

Türkiye Çevre Ajansı tarafından hayata geçirilen Mapa-Şamandıra Yönetim Sistemleri Projesi ile teknelerin deniz tabanına doğrudan çapa atmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Göcek'teki 17 koyda toplam 896 deniz mapası ve 876 tonoz kullanılarak 856 tekneye hizmet verebilecek sistem oluşturuldu.

TEKNE SAHİPLERİ YERİNİ DİJİTAL OLARAK REZERVE EDEBİLİYOR

Projenin dijital ayağı olan DERİA Göcek Körfezi Dijital Mapa-Şamandıra Yönetim Sistemi ile tekne sahiplerine mobil uygulama üzerinden rezervasyon imkanı sunuluyor.

Kullanıcılar uygulama üzerinden kendilerine en yakın mapa-şamandıra noktasını görüntüleyebilirken, koylardaki uygunluk durumu ve bağlama süreçlerini de dijital ortamda takip edebiliyor.

Sistem sayesinde teknelerin gelişigüzel demir atmak yerine belirlenen mapa-şamandıra noktalarına yönlendirilmesi, böylece deniz çayırlarının ve su altındaki canlı yaşamının korunması amaçlanıyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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