Değişen Türkiye'yi resimler anlatıyor: 1940'lardan bugüne 'Aynı Mavinin Altında'

İstanbul Modern’in yeni sergisi “Aynı Mavinin Altında”, 119 sanatçının 230 eserini bir araya getirerek Türkiye’de modern ve çağdaş sanatın 1940’lardan bugüne dönüşümünü gözler önüne seriyor.

İstanbul Modern’in yeni koleksiyon sergisi “Aynı Mavinin Altında” Türkiye ve dünyanın çeşitli coğrafyalarında üretim yapan sanatçıların eserlerini tarihî eksende bir araya getiriyor. 119 sanatçının 230 eserinin yer aldığı sergi, Türkiye’de sanatın 1940’lardan bugüne dönüşümünü gözler önüne seriyor. Müzenin dört katına yayılan sergide 43 eser ise ilk defa sanatseverlerle buluşuyor.

ÜNLÜ SANATÇILAR BİR ARADA

Fahrelnissa Zeid, Aliye Berger, Zeki Faik İzer, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Abidin Dino, Nuri İyem, Adnan Çoker, Burhan Doğançay, Ömer Uluç, Erol Akyavaş gibi onlarca meşhur ressamın yanı sıra Refik Anadol gibi günümüz sanatçılarının eserleriyle geniş bir antoloji sunuluyor.

ADINI DENİZLERDEN ALIYOR

Adını, denizleri, ufukları ve özgürlüğü akla getiren mavi renginden alan sergide, 60 yılı aşan bir zaman diliminde Türkiye’de modern ve çağdaş sanatın gelişimine odaklanıyor. Tarihî bir akış içinde ilerleyen sergide önce soyut sanatın Fahrelnissa Zeid gibi isimlerin elinden çıkan ilk örnekleri dikkat çekiyor. 1950’lerden sonraya tarihlenen resimlerde ise Türkiye’deki şehirleşmeyle irtibatlı olarak göç konusu ve figürler öne çıkıyor.

1960’lı yıllarda Erol Akyavaş gibi isimlerin dinsel sembollerle sanatta yeni bir arayışa giriştiği görülüyor. 1980’lerle birlikte Batı’daki akımların da tesiriyle feminizm kadın figürüyle sıkça tuvale yansıyor. “Aynı Mavinin Altında”, Türkiye’nin dönüşen sosyal, kültürel ve politik iklimini uluslararası sanat pratikleriyle birlikte düşünmeye açıyor.

Çelenk Bafra ve Deniz Pehlivaner’in küratörlüğünü üstlendiği sergi, 31 Aralık 2027 tarihine kadar açık olacak.

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