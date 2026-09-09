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Spor

Türk futbolunda ezber bozan imza! Turgutluspor'un yeni teknik direktörü 22 yaşındaki Zeynep Mestan oldu

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Türk futbolunda ezber bozan imza! Turgutluspor'un yeni teknik direktörü 22 yaşındaki Zeynep Mestan oldu
Fotoğraf Başlığı Türk futbolunda ezber bozan imza! Turgutlusporun yeni teknik direktörü 22 yaşındaki Zeynep Mestan oldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesini temsil eden Turgutluspor, kulüp tarihinde bir ilke imza attı. Kırmızı-siyahlı ekip, yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine 22 yaşındaki Zeynep Mestan'ı getirdi.

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Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig'i 10. sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez Süper Amatör Küme'ye düşen Turgutluspor'da, yeni sezon öncesi teknik kadroda dikkat çeken bir değişikliğe gidildi. Kulüp yönetimi, daha önce Emrah Kaya'nın adıyla gündeme gelen teknik direktörlük koltuğu için Zeynep Mestan ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

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Kulüp binasında düzenlenen imza töreninde sözleşmeye imza atan Mestan, yeni dönemde takımın başındaki isim olacak.

Türk futbolunda ezber bozan imza! Turgutlusporun yeni teknik direktörü 22 yaşındaki Zeynep Mestan oldu
Başlık ResmiTürk futbolunda ezber bozan imza! Turgutlusporun yeni teknik direktörü 22 yaşındaki Zeynep Mestan oldu

FUTBOLCULUKTAN TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE

30 Temmuz 2004'te Bornova'da dünyaya gelen Zeynep Mestan'ın futbol geçmişi ise ağırlıklı olarak İzmir ve Manisa'daki kadın amatör futboluna dayanıyor.

Türk futbolunda ezber bozan imza! Turgutlusporun yeni teknik direktörü 22 yaşındaki Zeynep Mestan oldu
Başlık ResmiTürk futbolunda ezber bozan imza! Turgutlusporun yeni teknik direktörü 22 yaşındaki Zeynep Mestan oldu

Mestan, futbol kariyerine 2019 yılında Karşıyaka Beden Eğitimi ve Spor Eğitim Merkezi Spor'da başladı. Ardından Konak Belediyespor, Bornova Hitab Spor, Soma Zafer Spor ve Gençlik ile Bornova Genç Yıldızlar Spor formalarını giydi. Mestan'ın son transferi 10 Ocak 2025 tarihinde Bornova Genç Yıldızlar Spor'a gerçekleşti.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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