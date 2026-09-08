Buhari Türbesi yenilendi! Kabrin bulunduğu özel mekân gazetemiz ve TGRT Belgesel için açıldı

Özbekistan'ın Semerkand şehrinde bulunan İmam Buhari Külliyesi, kapsamlı bir restorasyondan geçirilerek yenilendi.

Külliyede kabrin bulunduğu özel mekân, sadece gazetemiz ve TGRT Belgesel için açıldı. Ziyaretçiler türbeyi dışarıdan ziyaret edebiliyor. Özbekistan yetkilileri, İmam Buhari kompleksindeki mermerlerin bir kısmının Türkiye'den alındığını söyledi.

Külliyenin direktörü Sahobeddin Arzikulov "İmam Buhari Külliyesi, Cumhurbaşkanımız Şevket Mirzoyev’in rehberliğinde teşkil edildi. Burası, 5 yılda toplam 65 hektarlık alana yapıldı. Mescidiyle birlikte 3 bölümden oluşuyor. Müzesi, hadis ilim merkezi ve etrafına misafirhaneler inşa edildi. İmam Buhari mescidinin içinde 10 bin kişi namaz kılabiliyor. Avlu ve etrafındaki alanla birlikte 100 bin kişi aynı anda namaz kılabilir. Türkiye’den kardeşlerimizi, ata yurtlarını görmeye davet ediyoruz" dedi.

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