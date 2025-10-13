Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türbelerdeki ikram kültürünün eşsiz nesneleri! Sultanahmet’te sergi: ‘Bir Fatiha, Bir Lokma’

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Osmanlı İstanbul’unda türbeler, maneviyatın yaşandığı mekânlar olmalarının yanı sıra hayır ve ikramların da yapıldığı müstesna yerlerdi. Aslında bu da manevi arayışın bir parçasıydı. Maziden bugüne ulaşan bu kültürü yansıtan mütevazı bir sergi ise Sultanahmet meydanında meraklılarıyla buluşuyor.

MURAT ÖZTEKİN - İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nce hazırlanan “Bir Fatiha, Bir Lokma: Türbelerde İkram Kültürü” sergisi, Sultan I. Ahmed Külliyesi Muvakkithanesi’nde ziyaretçilerini ağırlıyor. Nadide aşure testileri, süslemeleriyle dikkat çeken tatlı hokkaları, renkli bardaklar, sürahiler ve diğerleri… Vaktiyle İstanbul’daki çeşitli türbelerde yapılan ikramlarda kullanılan bu nesnelerin hepsi, burada görülebiliyor.

Daha ziyade 19. asra ait eserler, Osmanlı cemiyetinin hayırseverliğini gözler önüne serdiği gibi, eski İstanbul’daki estetik zevki de bugüne taşıyor. Özellikle yabancı turistlerin sergiye büyük rağbet gösterdiği görülüyor. Küratörlüğünü Leyla Zaman ve Havva Selim’in üstlendiği sergi, 8 Aralık tarihine kadar Sultanahmet’teki mekânda ziyaret edilebiliyor.

