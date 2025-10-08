Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Uluslararası Dergi Günleri Rami Kütüphanesi'nde başlıyor

Uluslararası Dergi Günleri Rami Kütüphanesi'nde başlıyor

- Güncelleme:
Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen "16. Uluslararası Dergi Günleri" yarın Rami Kütüphanesi'nde başlayacak. Dünya Dergiler Birliği (DergiBir) organizasyonuyla düzenlenen etkinlik 12 Ekim'e kadar devam edecek.

Yurt içi ve dışından pek çok dergi, yazar ve editörü bir araya getiren "Uluslararası Dergi Günleri" bu yıl 16. kez düzenleniyor.

Gelenek haline gelen bu yılki buluşmada, edebiyat, kültür, gençlik, okul, ihtisas ve dijital yayınların yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluş dergileri ile fanzinler yer alacak.

Söyleşi, panel, atölye, buluşma, seminer ve çocuklara yönelik faaliyetlerin düzenleneceği programda kültür ve edebiyat dünyasından genç yazarlar, usta kalemlerle tanışma fırsatı bulacak.

Dergi Günleri fikir alışverişi ve yeni işbirliklerine de kapı aralayacak.

"Bİ' DÜNYA DERGİ RAMİ'DE" 

DergiBir tarafından bu yıl "Bi' Dünya Dergi Rami'de" sloganıyla duyurulan dergi fuarında, kültürel üretimi teşvik eden özel bir zemin sunuluyor.

"Aile Yılı" teması kapsamında, DergiBir dergilerinde yayımlanan aile konulu yazılardan derlenen özel bir kitabın da etkinlikte tanıtımı yapılacak.

Gazze temalı oturumlar, dergi stantlarında gerçekleştirilecek mini etkinlikler ve sürpriz buluşmalarla zengin bir içerik ziyaretçilere sunulacak.

Uluslararası Dergi Günleri Rami Kütüphanesi'nde başlıyor - 1. Resim
Fuara katılan dergilerden bazıları
Bu akşam televizyonda neler var? 8 Ekim TV yayın akışı paylaşıldı
