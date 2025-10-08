Uluslararası Dergi Günleri Rami Kütüphanesi'nde başlıyor

Yurt içi ve dışından pek çok dergi, yazar ve editörü bir araya getiren "Uluslararası Dergi Günleri" bu yıl 16. kez düzenleniyor.

Gelenek haline gelen bu yılki buluşmada, edebiyat, kültür, gençlik, okul, ihtisas ve dijital yayınların yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluş dergileri ile fanzinler yer alacak.

Söyleşi, panel, atölye, buluşma, seminer ve çocuklara yönelik faaliyetlerin düzenleneceği programda kültür ve edebiyat dünyasından genç yazarlar, usta kalemlerle tanışma fırsatı bulacak.

Dergi Günleri fikir alışverişi ve yeni işbirliklerine de kapı aralayacak.

"Bİ' DÜNYA DERGİ RAMİ'DE"

DergiBir tarafından bu yıl "Bi' Dünya Dergi Rami'de" sloganıyla duyurulan dergi fuarında, kültürel üretimi teşvik eden özel bir zemin sunuluyor.

"Aile Yılı" teması kapsamında, DergiBir dergilerinde yayımlanan aile konulu yazılardan derlenen özel bir kitabın da etkinlikte tanıtımı yapılacak.

Gazze temalı oturumlar, dergi stantlarında gerçekleştirilecek mini etkinlikler ve sürpriz buluşmalarla zengin bir içerik ziyaretçilere sunulacak.