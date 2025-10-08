Arslantepe’nin hazineleri sergide! İki eser ilk defa görülecek

MURAT ÖZTEKİN - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Arslantepe Karşılama Merkezi’nde açılan “Cumhuriyet’in 102. Yılında 102 Eser” sergisinde yaklaşık 5 bin 500 yıllık “silindir mühür” ile 3 bin yıllık “alev ve yaprak motifli fildişi plaket” ise ilk defa ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Malatya Müzesi Müdürü Murat Ata, “Sergide Arslantepe Höyüğü’nden çıkan iki eser öne çıkıyor. Bunlardan biri silindir mühür, diğeri ise alev ve yaprak motifli fildişi plaket. Yönetici sınıfına ait olduğunu düşündüğümüz mühür, bu yıl ilk kez sergileniyor. Alev ve yaprak motifli fildişi plaketin ise muhtemelen mobilya aksesuarı olarak kullanıldığı değerlendiriliyor. 4 Ekim’de açılışı yapılan sergimize yoğun bir ilgi var” diyor.