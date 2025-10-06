Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Karahantepe'de tarihi bir ilk: İnsan yüzlü T biçimli dikilitaş bulundu

Karahantepe’de tarihi bir ilk: İnsan yüzlü T biçimli dikilitaş bulundu

Karahantepe’de tarihi bir ilk: İnsan yüzlü T biçimli dikilitaş bulundu
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen Taş Tepeler Projesi 2025 yılı kazı çalışmaları Karahantepe'de bir ilke imza attı. Gerçekleştirilen son kazılarda, ilk defa insan yüzü şeklinde bir T biçimli dikilitaş gün yüzüne çıkarıldı.

Göbeklitepe ve çevresinde bulunan T biçimli dikilitaşların üzerlerindeki kol ve el kabartmaları, uzun süredir bu taşların insanı sembolize ettiği düşüncesini güçlendiriyordu.

Karahantepe’de ortaya çıkarılan bu yeni buluntu ise, ilk kez bir T biçimli dikilitaş üzerinde insan yüzünün işlenmiş olmasıyla Neolitik dönem araştırmalarında yeni bir dönüm noktası olarak nitelendiriliyor.

Dikilitaşın üst kısmında yer alan yüz betimi; keskin hatları, derin göz çukurları ve küt biçimli burnuyla Karahantepe’de daha önce bulunan insan heykelleriyle benzer bir üslup taşıyor. Bu keşif, Neolitik insanın yalnızca teknik ustalığını değil, kendini ifade etme biçimini ve soyut düşünme gücünü de ortaya koyuyor.

Karahantepe’de tarihi bir ilk: İnsan yüzlü T biçimli dikilitaş Bulundu - 1. Resim

İNSANI SEMBOLLEŞTİREN İLK ANLATIM

T biçimli dikilitaşların çatı taşıyıcısı olmanın ötesinde sembolik bir anlam taşıdığı uzun süredir kabul ediliyordu. Ancak bu keşifle birlikte, bu taşların yalnızca insanı temsil etmediği, ilk kez yüz hatlarıyla insanın kendisini doğrudan betimlediği de anlaşıldı.

Yaklaşık 12 bin yıl öncesine uzanan Taş Tepeler Projesi, insanlığın yerleşik yaşama geçiş sürecini ve inanç dünyasındaki dönüşümünü belgeleyen en kapsamlı arkeolojik girişimlerden biri. Anadolu’nun güneydoğusunda yürütülen çalışmalar, insanlık tarihinin bilinen en erken dönemlerine dair yeni bilgiler sunmaya devam ediyor.

Karahantepe’de tarihi bir ilk: İnsan yüzlü T biçimli dikilitaş Bulundu - 2. Resim

Karahantepe’de tarihi bir ilk: İnsan yüzlü T biçimli dikilitaş Bulundu - 3. Resim

