Öldüğü iddia edilmişti: Netanyahu kahve dükkanında ortaya çıktı! Ellerini göstere göstere konuştu
İran geriliminin ortasında yayılan “Netanyahu öldü” iddialarına, İsrail Başbakanı kahve içerken verdiği röportajla cevap verdi. Netanyahu’nun rahat tavırları ve ellerini göstermesi dikkat çekti.
Sosyal medyada günlerdir dolaşan “öldü” iddiaları sonrası İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan yeni bir video geldi.
Kahve dükkanında, kahve içerken röportaj verdiği görülen Netanyahu’nun rahat tavırları dikkat çekti.
Videoda Netanyahu’nun özellikle ellerini göstererek konuşması ise son günlerde bazı sosyal medya hesaplarında ortaya atılan “yapay zekâ ile oluşturulmuş görüntülerde 6 parmak olduğu” iddialarına cevap şeklinde yorumlandı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), İ srail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilgili, "Eğer bu çocuk katili suçlu hayatta ise, onu tüm gücümüzle takip edip öldüreceğiz" açıklamasını yapmıştı.
İDDİALAR DÜN YALANLANMIŞTI
DMO’nun açıklamasının, Netanyahu'nun İran’ın misilleme saldırılarında öldürüldüğüne ilişkin iddiaların sosyal medyada yayılmasının ardından gelmesi dikkat çekti. İsrail Başbakanlık Ofisi, söz konusu iddiaları yalanlamıştı.