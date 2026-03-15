İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, İran'ı suçlamak amacıyla 11 Eylül olaylarına benzer "sahte bayrak" operasyonu planlandığına dair bilgi aldığını belirterek, "İran, bu tür terörist planlara temelden karşıdır ve Amerikan halkıyla hiçbir savaşı yoktur." ifadelerini kullandı.

İran ile ABD ve İsrail arasında savaş 16. gününde sürerken, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani dikkat çeken bir açıklama yaptı. Laricani, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, İran’ın sorumlu tutulacağı bir saldırı planlandığını öne sürdü.

Laricani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Epstein ağının kalan üyelerinin, 11 Eylül’e benzer bir olay düzenleyerek bunun sorumluluğunu İran’a yüklemek için bir komplo hazırladıklarını duydum. İran bu tür terör planlarına temelden karşıdır ve ABD halkıyla herhangi bir savaşı yoktur. Biz, ABD ve İsrail tarafından başlatılan saldırganlığa karşı ülkemizi savunuyoruz. İran, saldırganlara bir ders vermek için dimdik durmaktadır" ifadelerini kullandı.

CASUSLUK SUÇLAMASIYLA 20 GÖZALTI

İran'da ülke içinde casusluk faaliyetlerine yönelik yapılan operasyonlar ise devam ediyor. İran devlet televizyonunun Batı Azerbaycan Merkez Savcılığının açıklamasına dayandırdığı habere göre, kamuoyundan gelen ihbarlar ve yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda İsrail ile bağlantılı şebekelere operasyon düzenlendi.

Açıklamada, "Siyonist rejimle bağlantılı ve asker, polis ve güvenlik birimlerinin bilgilerini Siyonist düşmana gönderen paralı asker ağlarına yönelik operasyon düzenlendi ve 20 kişi yargı kararıyla yakalanarak gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.

